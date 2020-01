Reitera CEDH llamado a Estrada Ferreiro a evitar expresiones de rechazo contra periodistas y medios

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ A través de un pronunciamiento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a dirigirse con respeto a los periodistas y medios de comunicación y evitar expresiones de rechazo.

Este nuevo exhorto llega apenas un par de días después de que Estrada Ferreiro envió a la CEDH su respuesta a la recomendación 29/2019 emitida, después de que las asociaciones de periodistas de Sinaloa y 7 de Junio se quejaron por dichos y actitudes del Presidente Municipal contra el gremio.

“En cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 29/2019, derivada de las quejas presentadas por periodistas y comunicadores del Estado, al haberse acreditado violaciones a sus derechos humanos por parte de los Presidentes Municipales de Mazatlán y Culiacán, misma que fue notificada y aceptada por las mencionadas autoridades”, dice el posicionamiento.

“En razón de lo anterior, este organismo público autónomo reitera el llamado al alcalde de Culiacán a conducirse dentro del marco de sus obligaciones que como servidor público debe cumplir, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, evitando cualquier expresión de rechazo o descalificación en contra de periodistas y medios de comunicación”.

La CEDH también exhortó a los periodistas a atender los plazos fijados por la Ley Orgánica respecto de la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones.

Además, el organismo también conminó tanto a las autoridades como a los quejosos a “conducirse con respeto, civilidad y cordialidad”.

El miércoles, Estrada Ferreiro envió un escrito a la CEDH como respuesta a la recomendación, la aceptó, pero se quejó de la situación.

“... en ningún momento de mi parte se ha atacado la moral, la vida privada, ni he provocado algún delito, ni perturbado el orden público; tampoco he impedido que los hoy quejosos expresen sus ideas aun y cuando éstas sí me han causado graves ofensas como luego lo acreditaré”, se lee en el escrito enviado a la CEDH.

“... lo que pasa es que los medios de comunicación por tradición estaban acostumbrados a publicar versiones difamatorias y calumniosas en contra de servidores públicos sin que éstos protestaran por ello, quizás por el temor de que gran parte de ellos no tenían autoridad moral para protestar al respecto, pues de una forma u otra tenían alguna responsabilidad en los hechos que les imputaban”.

La carta de aceptación, con esas expresiones del Alcalde, provocó una reacción de incomodidad entre periodistas y los medios.