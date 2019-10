Reitera el CESP que los nÃºmeros de violencia contra las mujeres son reales y preocupantes

Reitera el CESP que los números de violencia contra las mujeres son reales y preocupantes

Ricardo Jenny del Rincón expresa que busca evitar confrontaciones y dice que es preocupante el alza de ataques sexuales, feminicidios y violencia doméstica; aclara que él, así como los consejeros del CESP, no perciben salarios

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en voz de Ricardo Jenny del Rincón, coordinador del CESP, evitó entrar en confrontaciones personales e institucionales contra las funcionarias públicas que lo calificaron como un burócrata de mediocre desempeño.

Las llamó a trabajar en conjunto para bajar el índice de violencia contra las mujeres en Culiacán y el Estado.

Ante los resultados de incidencia delictiva en violaciones, feminicidios y violencia en el hogar, que presentó el organismo Construyendo Espacios para la Paz el pasado viernes, Jenny del Rincón llamó a Quirino Ordaz Coppel, Gobernador del Estado, a nombrar funcionarios capaces de revertir estas cifras preocupantes que demuestran que las mujeres son un blanco vulnerable en la sociedad.

Ante este exhorto por parte del coordinador del CESP, Reyna Araceli Tirado Gálvez, titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres y acompañada de Margarita Urías, Secretaria Técnica del Sistema Estatal para Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Alejandra Vellatti Pérez, del Centro de Justicia para las Mujeres; Martha Ofelia Meza Escalante, titular del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, y Paola Gárate Valenzuela, del Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, descalificaron a Jenny del Rincón, llamándolo burócrata de mediocre desempeño, y a no trabajar en conjunto para mejorar la seguridad de las mujeres en la entidad.

Ante ello, el coordinador del Consejo Estatal para la Seguridad Pública descartó incitar una confrontación contra las titulares de las dependencias del Gobierno del Estado, así como a las instituciones que representan, dado que lejos de lograr avances en materia de seguridad para las mujeres, sólo se generaría un escenario de conflicto que no beneficia a nadie.

“Quiero ser breve, y no personalizar este tema, la confrontación de poco sirve a las instituciones, y de nada le sirve a los sinaloenses. En la coordinación estatal del Consejo de Seguridad Pública estamos conscientes de que la información en materia de seguridad y de justicia genera valor cuando es pública y abierta, y en ese tenor es que cumplimos honrosamente con nuestra función de observatorio ciudadano, función que tenemos por ley”, expresó.

“Este consejo ciudadano nunca ha dado una cifra jamás sin fuente, la violencia en Sinaloa existe, los delitos contra la mujer y la familia van en preocupante aumento... lo que sí supera todo lo que estamos diciendo es que van 3 mil 223 denuncias por violencia familiar, 28 por ciento más que en el 2018 y, ojo compañeros, 76 por ciento más que en el 2017, he ahí los resultados que hemos dado a conocer”, agregó.

El ex Regidor panista dejó en claro que más allá de las confrontaciones, y de los trabajos que presuman las autoridades, la violencia contra las mujeres es un fenómeno que va en aumento, al punto que septiembre fue el mes donde más se denunciaron violaciones ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde que existe la herramienta Semáforo Delictivo, que funciona desde el 2010, con un total de 21.

“Los números ahí están, es decir, los números consignan la realidad, ya no es un tema que tenga qué ver con opiniones, ni siquiera con un colectivo, de un consejo ciudadano como el nuestro, o de una opinión particular o de las propias instituciones de Gobierno, no se trata de qué opinamos unos u otros, se trata de que ahí están los números, esa es la realidad, la realidad no se puede negar, puesto que son cifras oficiales”, recalcó.

Jenny del Rincón subrayó que él, al igual que los integrantes del consejo ciudadano del CESP, no son funcionarios como tales, tampoco reciben un sueldo y que el organismo civil que representa, no es una dependencia de Gobierno.

“En ocasiones se suele catalogar como si fuera una entidad de Gobierno, cuando no lo somos; por ello, debo recalcar que los consejeros ciudadanos, que integramos esta coordinación general no somos funcionarios ni burócratas, nuestra participación es completamente honorífica, no tenemos sueldo alguno y estamos convencidos de que así debe de ser, porque este cargo y el de todos mis compañeros consejeros debe permanecer en la independencia financiera para seguir teniendo la voz completa”, explicó.

Añadió que hoy o en los próximos días tendrán una reunión privada con las instituciones que se encargan de velar por la seguridad de las mujeres en el Estado, con la intención de buscar soluciones para disminuir la violencia de género en Sinaloa.

“Más tarde, el día de hoy, o en estos días, nos reuniremos en los mejores términos con las titulares de los diversos organismos de protección a mujeres, sobre esta polémica que se ha vertido en la sociedad se convierta en acciones constructivas en beneficio de las víctimas de estos temas tan sensibles”, compartió.