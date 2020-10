Relación con Javier Corral no es buena, advierte AMLO; acusa que en Chihuahua se buscó sacar 'raja política'

El Presidente aseguró que el Gobierno de Chihuahua 'puso por delante el interés partidista'

Sinembargo.MX

02/10/2020 | 09:10 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que no verá a Javier Corral Jurado en su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque “no es buena la relación”.

Lo criticó porque, dijo, intentó sacar “raja política” poniendo en riesgo la relación buena con Estados Unidos.

“No es buena la relación, no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido y lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el Gobierno de Estados Unidos y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio”, expuso el mandatario desde Palacio Nacional al referirse al Tratado de Aguas con ese país.

“Se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política, entonces no tiene caso que ahora tener este encuentro”, agregó.

La gira de López Obrador tendrá lugar una semana después de que el Gobierno federal acusara a una “red de políticos” relacionados con el actual Gobernador de Chihuahua y con el mandatario anterior, César Duarte, de ser los acaparadores del agua de esa entidad y de no permitir que México cumpla el tratado de 1944 con Estados Unidos.

El Presidente dijo que su gira en Chihuahua tendrá como objetivo inaugurar obras públicas en Ciudad Juárez y no invitará a autoridades de la entidad porque no quiere “verse usado” en la disputa que mantienen autoridades locales.

“No estoy invitando a autoridades, mucho menos a actores políticos, porque existe en Chihuahua una situación muy especial con relación a lo del agua. Como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos y partidos no decidieron apoyar para cumplir el convenio que tiene con EU sobre la entrega de agua, no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado. Entonces voy solo a las obras, las inauguró y sí voy a enviar un mensaje al pueblo de Chihuahua para reafirmar nuestro compromiso de apoyo al pueblo”, añadió.

Tan solo el 30 de septiembre, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reiteró que él está dispuesto a dialogar con el Gobierno federal para resolver los problemas generados por el agua de las presas en la entidad.

Corral lamentó que se esté viviendo una “desinstitucionalización” de las relaciones con el Gobierno federal.

“Nosotros no queríamos ni la confrontación, no queríamos el enfrentamiento, pero nos han obligado a contestar y a responder ante una serie de distorsiones, de mentiras, de falacias y de mala información”, agregó.