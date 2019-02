Relata víctima de robo nuevo manera de operar de criminales en Culiacán

Una joven mujer llegó a su auto que presentaba un rayón y una nota con datos del responsable, la cita para pagarle y le quitan el celular

José Abraham Sanz

Abril cree que cuando entró a realizar pagos a una tienda departamental ubicada por la avenida Álvaro Obregón, el criminal la identificó y comenzó con su plan.

Estima que tardó unos 20 minutos en cumplir sus compromisos y luego salió a buscar su vehículo, que lo estacionó a unos metros de la tienda.

“Cuando llego al carro, veo una nota en la puerta donde dice: disculpe, le rayé su cofre con la escalera, este es mi número... Jesús Sánchez”, relató la joven.

Después observó el rayón, le tomó una foto a éste, a la nota y se la envió a su marido para que hiciera la llamada y llegara a un acuerdo con el responsable.

“Pensaba yo que esta persona no sabría realmente quién traía el carro”, reflexionó.

Su marido le regresó la llamada y le explicó que el responsable sí le respondió, le explicó que su esposa traía una camioneta con una escalera y que no se fijó y rayó el auto de Abril en el cofre, que se haría responsable del costo de la reparación.

Sin embargo puso sus condiciones, sólo disponía de 30 minutos para entregar el dinero y tendría que hacerlo en el Centro de Salud, porque después saldría de viaje a Mazatlán.

“Mi esposo me sugirió que fuera yo por el dinero, ya que estaba más cerca y que el pago lo realizaría afuera, en pleno bulevar (a la vista de todos)”, explicó Abril.

“Le marco a la persona ya que llegué al Centro de Salud, sale e identifica el carro y creo que hasta a mí, pienso que me había visto entrando a la tienda, porque son personas que se dedican a estafar”.

El delincuente cruzó la calle y empezó a darle la misma explicación que antes ya le había dado al esposo de Abril por teléfono. La hizo bajar del auto y vieron el rayón; luego hizo una llamada a alguien para poder accesar al Centro de Salud, donde tenía el dinero.

Con el argumento que se le descargó el móvil, le pidió el suyo a la víctima.

“... estábamos en plena calle, le marco el número y se lo paso en lo que hizo como que llamaba, corrió y cruzó el bulevar, metiéndose de nuevo al Centro de Salud”, narró Abril.

“Yo tuve que apagar y cerrar mi carro e ir tras él, pero entrando al lugar ya no lo veo, hay mucha gente y no me quise mover mucho de la entrada, por lo que pido prestado un teléfono y le marqué varias veces, en lo que me mandaba a línea ocupada y en una ocasión contesta, alcancé a decirle yo molesta que qué pensaba, por lo que me colgó, rápido marco a mi celular y me manda a buzón”.

La joven fue a la empresa telefónica para dar de baja el número y le recomendaron ir a la Fiscalía General del Estado para levantar una denuncia y ver la posibilidad de rastrear los números de celular del delincuente y el de ella.

“En la Fiscalía la mujer me dio que ella podría tomarme la denuncia, pero dándome a entender que no había mucho qué hacer”, lamentó.

Abril decidió contar su historia para alertar a otros culiacanenses, ya sea en el mismo espacio, Obregón e Ignacio Ramírez, o en un lugar diferente, pero que desconfíen de ese tipo de detalles.

“La crítica es hacia la Fiscalía, por no tener la sensibilidad de sentirte apoyada de su parte, porque más que alentarte o animarte a denunciar y tomarte en serio con este tipo de casos, más bien lo que hizo la mujer fue darme un bajón por no ser yo precavida y prestar mi celular”, renegó.