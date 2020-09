Relevo de Dodgers arruina labor de Julio Urías, quien sale sin decisión

LOS ÁNGELES._ El lanzador sinaloense Julio Urías tuvo una salida de calidad, pero el bullpén de Dodgers desperdició su labor, y el culichi salió sin decisión en el encuentro que Los Ángeles perdió ante los Astros de Houston por pizarra de 7-5.

Urías lanzó seis entradas de una sola carrera, en las que admitió tres hits, regaló cuatro bases por bolas y ponchó a tres, y aspiraba a su cuarta victoria, misma que al final no llegó.

Seis hits seguidos le dieron a Kenley Jansen, cerrador de los Dodgers, para admitir cuatro carreras, y los Astros dieron la vuelta en la novena entrada con cinco anotaciones al aceptar Adam Kolarek la restante.

Stop us if you've seen this before. #ForTheH pic.twitter.com/s90MUG2w1n