RemodelaciÃ³n de Fuerte 31 de Marzo ya terminÃ³... pero no tiene acceso, dice Juan de Dios Garay

Remodelación de Fuerte 31 de Marzo ya terminó... pero no tiene acceso, dice Juan de Dios Garay

El director de Obras Públicas municipales comenta que desconoce quién se hará cargo del inmueble

Sheila Arias

MAZATLÁN._ La remodelación del Fuerte 31 de Marzo terminó... pero no tiene acceso, tampoco se sabe quién se hará cargo.

En su opinión, el director de Obras Públicas municipales, Juan de Dios Garay, la inversión de 9 millones de pesos, recurso estatal, no alcanza a rescatar la zona, ya que por un lado está la nueva obra y, por otro, la vieja casa de El Marino que obstruye y arriesga el paso debido a sus malas condiciones.

“Los trabajos ya concluyeron y el supervisor de esa obra ya estuvo en contacto con nosotros para hacernos entrega, pienso que en esta semana estamos en posibilidad de recibir esa obra, son alrededor de nueve millones de pesos, es un espacio que no tiene un destinatario definido, esa ha sido una dificultad para que nosotros recibamos, no está destinado a nadie, obedece a la voluntad de Gobierno del Estado de mejorar el espacio, ya está mejorado ahí va, pero ¿quién de nosotros lo puede utilizar, que destino puede tener?, lo vamos a ver”, comentó.

La remodelación comenzó a finales del año pasado para rescatar este espacio que, por años, estuvo abandonado en uno de los miradores más espectaculares de la bahía: Paseo Claussen.

Sin embargo, tiene al frente la casa de El Marino, una vieja estructura en malas condiciones que obstaculiza y arriesga el paso de visitantes.

“En mi opinión ahorita la inversión que se hizo no alcanza a rescatar el espacio, no hay forma de accesar (sic) por parte de los turistas, es más, no está ni definido un acceso. Si llegan por la parte derecha van a encontrar que no hay acondicionado nada para ingresar y si entran van a ver la entrada al Fuerte y del otro lado la Casa de El Marino... que está en pésimas condiciones”, comentó.

El funcionario aseguró que, como autoridad, deberán tomar decisiones del futuro de la Casa del Marino para hacer lucir la remodelación.

“Nosotros hemos hecho solicitud a la Secretaría del Ayuntamiento y a la Secretaria Particular del presidente para que se aborde el tema y una vez que lo recibamos tengamos la oportunidad de entregarlo a una dirección... el trabajo que se hizo no alcanza a rescatar el Fuerte porque estando esa estructura de la Casa de El Marino no se ve el Fuerte, no luce nada, se tendría que tomar una decisión con relación a la Casa del Marino”, precisó.

Aunque la vieja estructura también lleva años así, ya que un grupo de ciudadanos mantiene su defensa.