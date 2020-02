Remueven, otra vez, a ambulantes del Centro de MazatlÃ¡n

Remueven, otra vez, a ambulantes del Centro de Mazatlán

Libera la Comuna la Calle Aquiles Serdán, desde Zaragoza hasta Leandro Valle

Alma Soto

18/02/2020 | 09:51 AM

La calle Aquiles Serdán tiene, otra vez, una nueva cara. Ayer el Gobierno municipal permitió que ambulantes removidos de los alrededores del mercado José María Pino se instalaran en las banquetas. Hoy no.

Patrullas de Tránsito resguardan la zona mientras trabajadores de Obras Públicas pintan las guarniciones de amarillo o blanco.

Líderes de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Mazatlán realizaron un recorrido por la zona.

Jesús Sandoval, presidente de Canaco Servytur, declaró que los comerciantes establecidos se quejaron ayer del humo de las carretas de tacos que pusieron frente a sus negocios o de tener competencia desleal en sus banquetas, por ello decidieron hacer el recorrido, en el que constataton que la Aquiles Serdán quedó totalmente libre de ambulantes, no sólo frente al mercado, sino desde Avenida Ignacio Zaragoza hasta Leandro Valle.

Sandoval aplaudió la medida del Gobierno municipal de limpiar el Centro de la ciudad de comercio ambulante.

Con las obras de embellecimiento que se hacen en Mazatlán, la ciudad merece otra cara, dijo.

Reconoció que no conoce el proyecto de rehabilitación del Pino Suárez, y hoy más tarde se reunirán con las autoridades para conocerlo y buscar alternativas de solución para los ambulantes.

"Yo debo velar por los intereses del comercio establecido, pero eso no quiere decir que no me interese que se solucione la problemática de los ambulantes", expresó.

Durante el recorrido, los comerciantes se dijeron satisfechos de ver una calle limpia.

Y, en cambio, los ambulantes que están en Melchor Ocampo, entre Serdán y Teniente Azueta, y en Aquiles Serdán, entre Leandro Valle y José María Canizález, dijeron vivir en incertidumbre porque no les aclaran cuál será su ubicación definitiva.

Otra mala decisión del Gobierno: Castillo

De acuerdo con Raúl Castillo, dirigente de estos comerciantes semifijos, este "caos" es el resultado de las malas decisiones del Gobierno municipal.

"No pudieron trabajar hoy los campañeros que trabajan en Aquiles Serdán, desde Zaragoza a Leandro Valle. Es lamentable porque muchos compañeros ya tenían incluso sus productos para expenderlos. Se siguen dando las cosas a favor, pero así es muy difícil", expresó Castillo.

Manifestó que se coordinaron con la Subdirección de Comercio Municipal, quien asignó otros puntos de venta para estos ambulantes en calles cercanas al primer cuadro de la ciudad.

La semana pasada, el Gobierno municipal de Luis Guillermo Benítez Torres no permitió que se instalaran los ambulantes del cuadrante del mercado Pino Suárez, y los reubicó temporalmente en Calle Aquiles Serdán, entre Melchor Ocampo y Calle Zaragoza.