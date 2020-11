PREMIACIÓN

Rendirán en los Latin Grammys 2020 tributo a Pedro Infante

El colombiano J Balvin lidera la lista de nominaciones con 13; le sigue Bad Bunny con 9 menciones. Artistas sinaloenses buscan llevarse un premio

Leopoldo Medina

El legado musical de Pedro Infante será reconocido en la ceremonia virtual de los Latin Grammys 2020, misma que se realizará este 19 de noviembre en Miami, Florida. Por primera ocasión, debido a la emergencia sanitaria, no tendrá público ni alfombra roja.

Para honrar la memoria del cantante sinaloense estará como conductora invitada su nieta Lupita Infante, quien además cantará junto al Mariachi Sol de México de José Hernández en una presentación dedicada al Ídolo de México. La joven artista está nominada a un Latin Grammy en la categoría Mejor canción regional mexicana con su tema Dejaré. “Es un honor estar presente por primera vez. Nos vemos este 19”, confirmó la cantante de 32 años.

Además de rendir tributo a Pedro Infante, la academia anunció que habrá algunos otros tributos especiales a leyendas de la música latina como Julio Iglesias, Juan Luis Guerra y Héctor Lavoe. Que estarán a cargo de los cantantes invitados Carlos Rivera, Natalia Jimenez y Ricky Martin, por mencionar algunos.

Los Latin Grammys 2020, que serán transmitidos por Univisión, tendrán la conducción de Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Yalitza Aparicio, esta última expresó en su cuenta de Instagram su emoción y agradecimiento mediante un mensaje en que destacó que aprende sobre la marcha.

“Cuando me llegó la noticia alguien me dijo; “Es resultado de tu esfuerzo, y recuerda, sobre la marcha también se aprende, así que tranquila.”Quiero compartirles lo feliz que estoy al tener esta oportunidad, y lo agradecida que me siento con los @latingrammys al permitirme estar junto con @anabreco y @_carlosrivera”, escribió Yalitza Aparicio, en su cuenta de Instagram al pie del cartel que anuncia su participación.

Este año las nominaciones son dominadas por el género urbano, donde hasta arriba de las listas se encuentra J Balvin lidera la lista de nominaciones con 13; le sigue Bad Bunny con 9 menciones.

En la nominación más importante, que es Grabación del año, la mayoría de los contendientes son exponentes del reguetón, temas como China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, con Ozuna & J Balvin; Cuando estés aquí, de Pablo Alborán, Vete, de Bad Bunny; Solari Yacumenza, de Bajofondo con Cuareim1080; de Rojo, de J Balvin; Tutu, de Camilo y Pedro Capó; Lo que en ti veo, de Kany García y Nahuel Pennisi; Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, RENÉ, de Residente; y Contigo, de Alejandro Sanz.

Van sinaloenses por un Latin Grammy

Calibre 50 está en la competencia en la terna de Mejor álbum de música norteña con el material discográfico Simplemente gracias. la agrupación sinaloense se disputa el premio con De Terán para el mundo de Buyuchek, La Abuela Irma Silva; A los cuatro vientos, de Eugenia León; La historia continúa, de Los Cardenales de Nuevo León; y Los Tigres del Norte at Folsom Prison, de Los Tigres del Norte.

Mientras que en la categoría Mejor álbum de música banda es Chiquis Rivera quien se enfrenta a cuatro bandas sinaloenses; a Banda Ejecutiva de Mazatlán Sinaloa, Banda Lirio, La Arrolladora Banda El limón de René Camacho y La Séptima Banda, quedando por fuera de esta nominaciones agrupaciones como Banda MS, La Adictiva, Banda El Recodo y Recoditos.

Presentaciones en vivo

Ante la situación actual, la premiación que reconoce lo mejor de la música y canciones en Latinoamérica se transmitirá en vivo y contará con la presencia de artistas como Bad Bunny, Alejandro Fernández, J Balvin, Rauw Alejandro, Camilo, Leslie Grace, Lupita Infante, Ivy Queen, Natalia Jiménez, Mariachi Sol De México de José Hernández, Jesús Navarro, José Luis Perales, Prince Royce, Carla Morrison y Carlos Rivera.

Los artistas menciones, mismos que fueron confirmados en las redes sociales de los Latin Grammys, se unen a los que ya habían sido anunciados hace unos meses que son: Anuel AA, Marc Anthony, Calibre 50, Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Alex Cuba, Alejandro Fernández, Karol G, Kany García, Guaynaa, Los Tigres del Norte, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Christian Nodal, Debi Nova, Fito Páez, Nathy Peluso, Raquel Sofía y Sebastián Yatra.