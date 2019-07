Renuncia de UrzÃºa es un golpe para MÃ©xico, a la administraciÃ³n de AMLO la veo muy contenta: Margarita Zavala

Renuncia de Urzúa es un golpe para México, a la administración de AMLO la veo muy contenta: Margarita Zavala

La esposa de Felipe Calderón y ex candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente, también sostuvo que la ampliación del mandato de Jaime Bonilla Valdez, como Gobernador de Baja California es un aviso de lo que puede pasar a nivel federal

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La renuncia de Carlos Manuel Urzúa Macías de la Secretaría de Hacienda es un golpe para México, no para Andrés Manuel López Obrador, afirmó Margarita Zavala del Campo.

La ex candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente señaló en su visita a Culiacán, que Urzúa Macías estaba al tanto de los problemas económicos a los que se está enfrentando el país, sin embargo el Mandatario Nacional decidió no escucharlo.

--¿Qué opina de la salida de Urzúa, y que se va en una recesión?

“Una recesión técnica avisada por él, y desgraciadamente es un mal humano, porque se pudo haber evitado, lo sabe Urzúa, lo pidió evitarlo, no le hicieron caso seguramente, y por eso hay una renuncia más, puesta desde un tuit, lo que significa una desavenencia seria de no cualquier secretario con el Gobierno actual”.

--”Se puedo decir que es un golpe para López Obrador?

“No, es un golpe para México, a la administración de López Obrador la veo muy contenta”.

Zavala del Campo también opinó sobre lo ocurrido en Baja California, donde el Congreso de ese Estado aprobó ampliar de dos a cinco los años de mandato de Jaime Bonilla Valdez, hecho que considera una vergüenza y que prende las alarmas de que algo que podría suscitarse a nivel federal.

“Ha sido la reforma que modifica la Constitución de Baja California, que amplía el periodo de dos a cinco años, es un asalto a la democracia, una violación al Estado Constitucional de Derecho, es una vergüenza que diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas lo hayan aprobado”, compartió.

“Francamente es una vergüenza de un congreso saliente que además no mereció debate, porque por supuesto no es una medida ni siquiera racional, ya no digamos legal, lo lamento mucho”, agregó.

--¿Es un aviso de lo que puede pasar a nivel federal?

“Desde luego, en este país de la sospecha, sí puede ser un intento de ver cómo reaccionamos los ciudadanos, debemos reaccionar fuertemente contra la violación a la Constitución y por supuesto el atentado a la democracia. Lo lamento muchísimo”.