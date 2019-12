Renuncia embajador de MÃ©xico en Argentina; segÃºn medio, fue exhibido robando otra vez

Renuncia embajador de México en Argentina; según medio, fue exhibido robando otra vez

Sin embargo, Óscar Ricardo Valero Recio informó que su renuncia fue por motivos de salud

Noroeste / Redacción

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este domingo 22 de diciembre, que Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, renunció a su cargo como embajador de México en Argentina, por “motivos de salud”, tras haber regresado al país a principios de este mes, después de que supuestamente el diplomático mexicano robó un libro en Buenos Aires.

La institución indicó, además, que el canciller Marcelo Ebrard Casaubón ya aceptó la renuncia de Valero Recio, quien fue exhibido este mismo día por un medio digital argentino, que reportó que el diplomático mexicano fue sorprendido, de nueva cuenta, tratando de robar ahora una tienda de duty free en el aeropuerto de Ezeiza, por lo que fue denunciado ante las autoridades de dicho país.

El portal Todo Noticias de Argentina informó que el ahora ex embajador mexicano, ingresó a una tienda de playeras el pasado 10 de diciembre, cuando estaba por viajar de vuelta a México, pero fue sorprendido tratando de sustraer sin pagar algunas camisetas del negocio.

“El dueño del local decidió hacer la denuncia penal ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé, pero la investigación la comenzó a instruir la fiscalía de Cecilia Incardona, según pudo saber TN.com.ar. Los investigadores abrieron un expediente por hurto porque fue sin violencia. El lunes pedirán las cámaras de seguridad”, relató el medio digital.

“El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha aceptado la renuncia del embajador Ricardo Valero por motivos de salud. El señor Valero continuará su tratamiento con el apoyo de su familia. La SRE le desea una pronta recuperación”, escribió Roberto Velasco Álvarez, vocero de la SRE en su cuenta de la red social.

Antes, el medio digital argentino Infobae, difundió un video captado el pasado 26 de octubre, que muestra al diplomático tomando un libro de uno de los estantes de la librería El Ateneno -ubicado en el barrio La Recoleta- para luego esconderlo entre un periódico y tratar de salir sin pagarlo.

Se trataba de un ejemplar de la biografía de Giacomo Cassanova, escrita por Guy Chaussinand-Nogaret, que tiene un costo en la tienda cercano a los 189 pesos mexicanos. Pero el embajador fue descubierto, por lo que fue retenido en el establecimiento hasta que llegó la Policía.

Sin embargo, dado que gozaba de inmunidad por su condición de diplomático, fue puesto en libertad. El domingo 8 de diciembre, Ebrard Casaubón informó en su cuenta de la red social Twitter, que había solicitado al Comité de Ética de la Cancillería analizar el caso de Valero Recio Becerra, y había ordenado al diplomático regresar a México.

“He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad”, tuiteó el canciller mexicano.

AMLO PIDIÓ “NO LINCHAR” AL EMBAJADOR

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el pasado lunes 9 de diciembre, durante su conferencia de prensa matutina, que el embajador mexicano en Argentina es “una persona con una trayectoria, yo diría limpia en política exterior, es importante que se sepa”.

“Es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura. Una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo con lo que tiene que ver con la política exterior […] Se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está tendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos”, indicó el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal contó algo que le sucedió cuando era el jefe de Gobierno electo del Distrito Federal, y fue a una librería de la capital de la República, pero tuvo un problema, ya que por una confusión le reglaron un libro y no contaba con el ticket de compra, por lo que en la entrada lo retuvieron.

“Que se trate el asunto con su dimensión, no se afecte, no se destruya la dignidad de las personas. Y si hay errores, todos cometemos errores, todos. Yo no sé quién puede decir que no comete error, en dónde está la perfección”, concluyó el político tabasqueño.

LA TRAYECTORIA DEL DIPLOMÁTICO MEXICANO

El representante de México en Argentina, de 76 años de edad, es diplomático de carrera y ocupaba su cargo en Buenos Aires desde el pasado abril. Hasta entonces había permanecido alejado de la política desde 2004, cuando dio por concluido su periodo como embajador en Chile.

Valero Recio Becerra es Licenciado y Maestro en Relaciones Internacionales por el Colegio de México (Colmex). Ha sido profesor de distintas materias, en instituciones de educación superior, entre las que se cuentan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además del Centro de Estudios Internacionales del Colmex, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) -en sus sedes Azcapotzalco y Xochimilco-, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Asimismo, fue director del Centro Latinoamericano de la Globalidad, y es autor de estudios, ensayos y artículos, aparecidos en publicaciones especializadas, nacionales y extranjeras.

En su trayectoria política destaca el haber sido presidente de la Comisión Editorial y Secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como miembro fundador e integrante del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, fungió como secretario de Asuntos Internacionales y Representante del PRD ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). También fue diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LV legislatura.

En la administración pública, entre otras funciones, fue director General de Documentación y Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y coordinador General de Promoción Editorial y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como subsecretario de la SRE en el Gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988).