Renuncia Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos

Trump lo habría llamado débil mental, además de criticarlo por haber permitido una investigación contra él por supuestos lazos con Rusia

Carlos Álvarez

El presidente Donald Trump destituyó este miércoles a su fiscal general Jefferson Beauregard "Jeff" Sessions III, a quien el magnate republicano ha criticado con anterioridad por haber permitido la apertura de una investigación independiente sobre sus lazos con Rusia en la campaña presidencial de 2016.

Según reveló la Casa Blanca, Sessions renunció al cargo a petición de Trump, minutos después de que el presidente estadounidense compareciera ante los medios para valorar los resultados de las elecciones de ayer martes, en las que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, y en las que los republicanos se quedaron con el control del Senado.

Cuestionado en una rueda de prensa sobre si pensaba hacer cambios en el Gobierno, Trump dijo que "nadie se queda mucho tiempo".

La salida de Sessions se une la de la embajadora estadounidense en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, que dimitió el mes pasado y cuyo cargo sigue vacante.

Según un libro del periodista Bob Woodward, Trump ha calificado a ha Sessions como "débil mental", luego de que este último abriera de la investigación sobre las injerencias rusas en la campaña de 2016, en la cual se han presentado cargos contra 33 personas, varias de ellas estrechos colaboradores del presidente.

"Estamos encantados de anunciar que Matthew Whitaker, jefe de gabinete del fiscal general Jeff Sessions en el Departamento de Justicia, se convertirá en el fiscal general en funciones de Estados Unidos", informó el presidente en su cuenta de la red social Twitter, en la que luego añadió: "¡Agradecemos al fiscal general Jeff Sessions su servicio, y le deseamos lo mejor! Un sustituto permanente se nombrará en una fecha posterior".

Nunca en la historia moderna de Estados Unidos se habían producido ataques por parte del presidente contra un miembro de su gabinete tan frecuentes y duros en público como los de Trump a Sessions, señaló la agencia británica Reuters, ello a pesar de que el ex fiscal, de 71 años de edad, había sido uno de los primeros miembros del Congreso en respaldar la candidatura del ahora presidente, en 2015.

"No tengo fiscal general", se quejó en septiembre Trump durante una entrevista con el medio digital The Hill. En ese momento, sin embargo, no señaló la investigación del 'Rusiagate' como el motivo de su comentario, sino el trabajo de Sessions en materia migratoria.

Por otra parte, el sustituto de Sessions es Matthew G. Whitaker, un abogado de profesión de 49 años de edad, quien se desempeñó como Fiscal del Distrito Sur de Iowa, un cargo al que fue nominado por George W. Bush. Asimismo, durante las elecciones primarias de 2014, se presentó como precandidato republicano a senador por Iowa.

El 16 de octubre, Sessions informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación trafica al menos cinco toneladas de cocaína y cinco de metanfetamina a los Estados Unidos cada mes, y según el funcionario, la organización criminal tiene presencia en San Diego, Nebraska, Nueva York, Orlando y Virginia, así como en Asia y Australia.

En México opera en más de la mitad del territorio donde controla más de 100 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, abundó el fiscal general estadounidense, quien aseguró, además, que el CJNG está vertiendo grandes cantidades de droga, por lo que es uno de los más peligrosos a nivel mundial, dijo el fiscal.

"Tales organizaciones tienen que ser confrontadas y tienen que ser derrotadas", advirtió Sessions, quien junto el administrador Interino de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Uttam Dhillon; y otros funcionarios anunciaron en Washington sanciones contra personas presuntamente relacionadas con el CJNG.

Un día antes, el Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo especializado para combatir el “crimen transnacional” que representa la “mayor amenaza” para dicho país, como lo son determinadas pandillas y cárteles del narcotráfico, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, además del grupo terrorista libanés Hezbolá.

Dos días después, Estados Unidos incrementó de 5 a 10 millones de dólares la recompensa que ofrece por quien otorgue información para lograr la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal a la que también le imputó 15 nuevas acusaciones.