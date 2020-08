Renuncia secretario general del PAN en Guasave

Por diferencias ideológicas y porque no le daba su lugar Marisol Montoya Solano, presidenta del Comité Directivo Municipal, fue que dimitió, dice Manuel Izaguirre Islas

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La secretaría general en el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Guasave está acéfala, ante la renuncia al cargo de Manuel de Jesús Izaguirre Islas.

Fue el propio ex integrante de la dirigencia panista quien informó que fue en la reunión del comité del pasado 19 de julio que presentó su renuncia, la cual fue aceptada.

“Es una decisión que ya estaba tomada, es una decisión personal, no lo comenté con ningún compañero del propio comité y me esperé hasta la primera sesión, porque no había habido por el tema de la pandemia”, manifestó.

“Hubo detallitos por los que decidí cortar por lo más sano que era renunciar; no compartí algunos ideales con la dirigente y nunca me dio mi lugar como secretario”.

Explicó que la renuncia fue aceptada por los integrantes del Comité Directivo Municipal y aunque ya quedó asentada como acuerdo de la sesión, será hasta la próxima reunión cuando

Se haga oficial, ya que quede aprobada el acta.

Izaguirre Islas aclaró que su renuncia es únicamente a la secretaría general, pero permanecerá, por lo pronto, como militante del PAN.

“Lo estamos meditando, lo estamos analizando, de momento no (renuncio al PAN), lo que sí puedo adelantar es que también me orillaron a otras cosas, por ahí traigo algunas propuestas de algunas personas que se han acercado y lo estamos valorando, pero de momento no vamos para ningún partido”, expuso.

Será el propio Comité Directivo Municipal el que designe a la persona que ocupará la secretaría general que quedó acéfala y una vez que se dé el nombramiento el Comité Directivo Estatal lo deberá ratificar, dijo.

Izaguirre Islas fue criticado meses atrás por algunos militantes panistas debido a que mientras ocupaba la secretaría general del PAN cobraba en el Ayuntamiento de Guasave como asesor de la Regidora de Morena, Manuela Rebeca Bañuelos, puesto en el que se mantiene todavía.