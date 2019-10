Reos que dicen saber dÃ³nde estÃ¡n los 43 no han declarado porque, dicen, aÃºn no les dan seguridad

Reos que dicen saber dónde están los 43 no han declarado porque, dicen, aún no les dan seguridad

Eliseo Villar Castillo también lamentó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos no lo han visitado y que pareciera que no les interesa saber lo que él ha dado a conocer “o están comprados, o están amenazados, o están manipulados, o qué pasa

Sinembargo.MX

Chilpancingo, Guerrero (SinEmbargo).– El ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), Eliseo Villar Castillo, informó que el viernes durante tres horas declaró ante el Ministerio Público federal por el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

Vía telefónica desde la cárcel el preso informó que la declaración la hizo por separado con otro recluso, –uno de los tres que afirmaron que conocían el lugar donde fueron trasladados el 26 de septiembre de 2014 los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos–, pero que los otros dos se desistieron por miedo y temor porque no se les han dado las garantías de seguridad en la cárcel e insistió en que sean trasladados a cárceles federales.

Se han cumplido cinco años desde la desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala, Guerrero.

Indicó que el viernes un agente del Ministerio Público federal le tomó su declaración durante tres horas, “pero dos de mis compañeros no la van hacer por precaución porque la verdad es información de mucha importancia y al darla se corre mucho peligro, y hasta ahorita no hemos recibido medidas de seguridad, lo que estamos pidiendo es que nos trasladen a un penal federal o a una casa de arraigo fuera de Guerrero”.

Villar Castillo lamentó la falta de apoyo por parte del Subsecretario en Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y por eso están solicitando al Fiscal Especial del caso Ayotzinapa y a la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia, Omar Gómez Trejo; al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al Presidente Andrés Manuel López Obrador que de manera conjunta y directa se les dé seguridad a ellos como presos y a sus familias.

“Lo digo con toda seguridad porque no estamos mintiendo, ellos (los dos presos) no declararon por precaución, estamos desprotegidos y estamos solicitando nos lleven lo más pronto al lugar de los hechos para que no estén dudando de nosotros estamos hablando con la verdad”, insistió.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), responde los cuestionamientos de la prensa.

Dijo que en este caso él decidió tener a un abogado de oficio, y no está con la representación legal del Coordinadora Nacional Plan de Ayala, por los desacuerdos que han tenido en el caso de los 43 estudiantes, lo que Villar Castillo respeta de la organización que lo continúa asesorando y apoyando en los cinco procesos penales en su contra.

Villar Castillo también lamentó que los padres de los 43 normalistas desaparecidos no lo han visitado y que pareciera que no les interesa saber lo que él ha dado a conocer “o están comprados, o están amenazados, o están manipulados, o qué pasa. No se vale, uno de buena fe está haciendo esto, y no se ve el apoyo por parte de ellos”.

LOS CUERPOS DE LOS 43 ESTÁN EN LA SIERRA: ELISEO

El ex coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC- PC reveló el pasado 26 de septiembre que los cuerpos de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa están en la sierra, además de sostener que las autoridades federales ya saben quién es “El Patrón”.

“Es cuestión de que ellos se decidan y vengan por nosotros y vayamos al lugar, bueno por su insistencia, voy a decirles que está en la región de la sierra, esa es la región, me reservo el lugar exacto de dónde están, lo tiene el licenciado Alejandro Encinas, Abel Barrera y Vidulfo Rosales”, señaló.

En una llamada desde el penal de Chilpancingo, Villar Castillo aseguró que están en la disposición de ayudar a las autoridades para que inicien la búsqueda en aquella región, inclusive ir al lugar junto con los tres presos relacionados directamente con la desaparición de los jóvenes hace 5 años.

“Estamos de acuerdo con los tres muchachos que participaron directamente en la desaparición en acompañar a las autoridades correspondientes, porque son ellos los que conocen efectivamente el lugar”, indicó.

Expresó que desde enero sabía de esta ubicación, y se la mandó al Encinas Rodríguez, a través de un conocido del que no quiso dar su nombre.

“Sé que es una asunto muy delicado, muy peligroso, en junio logré conseguir el teléfono de Abel Barrera director de Tlachinollan, que defiende el caso de los 43, lo busqué y me vino a ver, le comenté el caso y le di un poco de información, después fuimos trasladados a Cuernavaca”, mencionó el ex coordinador.

Dijo que en Morelos, en el penal federal fue donde se entrevistó con Alejandro Encinas y Neftalí Granados a quienes les dio todo los datos de la ubicación de los cuerpos de los estudiantes, y para el 18 de junio se sostuvo una segunda reunión donde se le mostraron los mapas satelitales del lugar.

Villar Castillo recordó que en la segunda ocasión que habló sobre el caso recibió amenazas por parte de un custodio de la policía estatal; sin embargo, por parte del crimen organizado no ha recibido ninguna.

El ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), Eliseo Villar Castillo.

En la llamada se le preguntó quién es “El Patrón”, al ser señalado como pieza clave en la investigación, a lo que respondió que se lo reservaba y que no quería incurrir en algún delito.

“No quiero incurrir en algún riesgo contra mis compañeros y sus familias, me reservo ese tipo de información, si lo ubicamos… usted sabe que me dedicaba a brindar seguridad en la Costa Chica y Montaña y cuando estás trabajando en esa área tienes ubicado”, señaló.