Reparan ducto de Jumapam que colapso; suministro de agua se restablecerÃ¡ hasta el miÃ©rcoles

Reparan ducto de Jumapam que colapso; suministro de agua se restablecerá hasta el miércoles

Ismael Tiznado Ontiveros dice que el suministro de agua en colonias afectadas se restablecerá completamente hasta el miércoles

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El ducto que colapsó en el tanque 5000 de la colonia Flores Magón y que dejó sin agua a la mitad de las colonias de Mazatlán, ya fue reparado, pero será hasta el miércoles cuando se restablezca el servicio por completo. Por ahora el Ayuntamiento mantiene el abasto a través de pipas prestadas.

Y fue este colapso el que destapó las condiciones en que se encontraba el ducto, uno de los más importantes para el suministro en la zona norte, pues el Gerente General de Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, reconoció que el tuvo era de asbesto, de barro, y no se habían dado cuenta.

“Va por abajo de la tierra, nosotros no estamos escarbando a ver cómo está la tubería abajo de la tierra... fue algo fortuito, no tenemos al alcance un catastro de las redes de agua ni pluvial, ni de drenaje, no existe, es un registro de las redes no lo tenemos, es cuestión de estar trabajando con la gente antigua que ya tiene más de 30 años”, comentó.

El Gerente General aseguró que el ducto estalló el sábado pasado por las malas condiciones, tenía 30 años y era material inadecuado, pero ya fue sustituido con un tubo de metal de 30 pulgadas.

Este colapso dejó sin agua a 149 colonias, el 40 por ciento del territorio de Mazatlán.

Aseguró que el personal de Jumapam y una constructora trabajaron más de 24 horas sin descanso en la reparación, ese trabajo concluyó este lunes a las 05:00 horas, pero mientras la presión eleva y el tanque se llena pasarán dos días.

“El tanque cinco mil ya se está llenando, el trabajo que era de cuatro a cinco días se redujo en lugar de terminar el viernes, yo creo que para el miércoles ya estamos al cien, el rebombeo va a tardar porque la presión apenas está iniciado”, comentó.

Tiznado Ontiveros aseguró que algunas colonias tendrán agua en el transcurso del día, otras a partir de mañana, y el servicio se restablecerá el miércoles. No precisó las colonias afectadas, pero al menos, son 50 fraccionamientos o colonias

La explosión del ducto fue grabada por un ciudadano justo en el momento del colapso, aunque no han cuantificado las pérdidas, el Gerente estimó que unos 5 millones de litros se derramaron.

Esta situación también tomó por sorpresa a las autoridades y evidenció los recursos insuficientes para enfrentar la demanda, porque el Ayuntamiento sólo tiene 10 pipas propias, tuvieron que apoyar empresarios con otras 30 para llevar agua a zonas afectadas desde las primera horas.

Y esto, declaró el Gerente General, continuará, las pipas estarán llegando a colonias de zonas altas donde el agua podría llegar hasta el miércoles.

Al respecto, el Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, declaró que en un inicio pensaron que se trató de un hecho provocado, pero al analizar confirmaron que la tubería no resistió y tronó.

Más allá de este daño, los reportes por la escasez de agua ya se habían agudizado en denuncias por redes sociales y a través de la aplicación Mazatlán APP