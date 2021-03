Reparan tramo dañado en calle Benito Juárez, en el Centro de Mazatlán

Desde la semana anterior se realizan trabajos para reponer la piedra pórfido que se ha desprendido en esa vialidad

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Trabajos para reparar el tramo dañado en la calle Benito Juárez, en el Centro de la Ciudad, se realizan en los últimos días, por lo que los camiones urbanos y automovilistas que normalmente transitan por ahí utilizan como ruta alterna la calle Teniente José Azueta.

Desde la semana anterior se realizan trabajos para reponer la piedra pórfido que se ha desprendido en esa vialidad, principalmente en el tramo ubicado entre la calle Libertad y Mariano Escobedo, espacio que al principio estuvo cerrado a la circulación vehicular.

Sin embargo, desde el pasado fin de semana el cierre ya nada más es de la calle Constitución a la calle Mariano Escobedo.

Por ello principalmente los conductores de camiones urbanos que circulan de sur a norte toman como ruta alterna la calle Teniente José Azueta y al llegar a la calle 21 de Marzo viran a la izquierda hasta tomar nuevamente la calle Benito Juárez para pasar por el Mercado Municipal "José María Pino Suárez" y continuar ya su trayecto normal hacia el norte.

Dicha situación provoca congestionamiento vial en la calle 21 de Marzo, principalmente entre las calles Aquiles Serdán y Benito Juárez.

El pasado 17 de febrero el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán, Juan de Dios Garay Velázquez, manifestó en entrevista que la estructura de la calle Benito Juárez, en el Centro de la Ciudad, se tiene que reponer porque es insuficiente la que le dejaron tras la remodelación que le hicieron y eso lo tiene que realizar el Gobierno del Estado, porque el Municipio aún no ha recibido dicha obra.

"La Benito Juárez no vamos a recibirla, está afectada estructuralmente, yo creo que se tiene que pensar el reponer la estructura de esa calle, es insuficiente la estructura existente, abajo del pórfido hay una capa de 10 centímetros de concreto hidráulico y abajo está la estructura térrea del pavimento", añadió Garay Velézquez en esa ocasión.

"Esa capa de 10 centímetros y la losa y el pórfido vinieron a sustituir una losa de 15 centímetros, es ilógico, ahí debería haberse mantenido la losa de 15 centímetros mínimamente, fabricada, hecha como se hace un pavimento, no como se hace una banqueta, y luego sobre esa haberse colocado el pórfido, lo que he visto yo en ciudades como Guadalajara todo su Centro Histórico está con ese tipo de estructura y las losas llegan a ser hasta de 30 centímetros para tener nosotros la certeza de que por el tráfico no se daña, pero 20 centímetros (de espesor) hubiera sido más que suficiente (en el caso de Mazatlán) y así debe hacerse la reposición de esa vía que en realidad está causando muchos problemas a la ciudad".

Tras las obras de remodelación de la calle Benito Juárez, principalmente entre las calles Libertad y General Ángel Flores, se ha visto en diversas ocasiones, sobre todo después de que se presentan fuertes lluvias, que se desprende la piedra pórfido, se daña rápidamente la vialidad y eso dificulta el tráfico vehicular en esa vía que es muy transitada principalmente por camiones urbanos y unidades particulares.