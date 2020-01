Repartidor de Uber Eats entrega pedidos a bordo de su silla de ruedas en Morelia y conquista la red

Decenas de usuarios de redes sociales han expresado su admiración y respeto a la labor que Dany realiza a través de comentarios que han hecho en su publicación

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Un repartidor de Uber Eats ha conquistado los corazones de los usuarios en redes sociales luego de compartir una foto en la que presume como entrega un pedido a bordo de su silla de ruedas.

El joven, identificado en su perfil de Facebook como Dany Márquez, originario de Morelia, Michoacán, compartió una serie de fotografías que captan el momento en el que hace una entrega de comida a un domicilio de la capital michoacana.

“Servicio express, hagan sus pedidos”, fue el mensaje con el que Dany acompañó las imágenes.

Hasta el momento, la publicación de este repartidor acumula cerca de 900 reacciones, además de que ha sido compartido en similar número de ocasiones.

Por su parte, decenas de usuarios de redes sociales han expresado su admiración y respeto a la labor que Dany realiza a través de comentarios que han hecho en su publicación.

“Muy bien, esa es entereza y valor, felicidades (no te conozco pero te admiro por no darte por vencido, no lo hagas nunca)”, escribió una usuaria.

“Todas las buenas vibras y el éxito… Ejemplo de que no hay límites, ejemplo a los que les gusta estirar la mano en el centro buenos y sanos.. A personas como él son a las que debemos apoyar”, apuntó otra joven.

Desafortunadamente, no todos los casos de repartidores que se vuelven virales son por una buena razón, como es el caso de Dany.

En diciembre del año pasado, un repartidor de comida compartió un cartel en que pide que se le devuelva su moto, una Yamaha 125 color blanco, que le fue robada ya que es su único medio para ganarse la vida en Quintana Roo.

“Creo en ustedes, por eso les escribo este mensaje. Sé que ustedes son personas como yo o cualquiera y que la situación que se vive es muy difícil, y trabajar por una paga mínima está muy cabrón”, escribió el repartido en una carta que fue compartida en redes.

En dicho anuncio también expresa su situación de desempleo desde hace un año, por lo que su única forma de ganarse la vida es ser repartidor de las aplicaciones de entrega de comida de Rappi y Uber Eats.