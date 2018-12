Replica Feria de Servicios Ayuntamiento de Guasave

Anuncia la Alcaldesa Aurelia Leal que gestionarán proyectos de obra por 2 mil 500 millones de pesos para que sean incluidos en el PEF 2019

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En busca de acercar la atención de las dependencias municipales a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Guasave empezó a replicar la Feria de Servicios, iniciando con esta estrategia de vinculación en la comisaría de Leyva Solano.

Teniendo como escenario la plazuela de la comunidad, la Alcaldesa Aurelia Leal López dijo que en los proyectos de obra que impulsan ante el Gobierno federal llevan propuestas de inversión por 2 mil 500 millones de pesos, con prioridad en los rubros de agua potable y drenaje.

“No tenemos dinero, pero tenemos muchas ganas de trabajar, pero vamos a tener dinero porque vamos a gestionar; nosotros ahorita traemos una propuesta de 2 mil 500 millones de pesos”, dijo, “nuestro gobierno le va a dar mucha relevancia a los drenajes sanitarios y mejoramiento del agua potable, ahí vamos a centrar nuestra atención”.

La Presidenta municipal de Guasave agregó que también impulsarán el mejoramiento de caminos y carreteras en las zonas rurales, ya que con el presupuesto participativo regresarán en obras los impuestos que paguen los habitantes de esas zonas.

“Si ustedes quieren mejores servicios, tienen que aportar, tienen que pagar. Tenemos un deficiente servicio de agua potable porque los ciudadanos no estamos acostumbrados a pagar, hay que rescatar nuestra Junta de Agua Potable. Paguen el agua y en esa medida tendrán un servicio bueno”, manifestó.

Leal López destacó que en la propuesta de obra van proyectos de parques, el rescate de las ciudades de Ruiz Cortines y Juan José Ríos, la terminación del puente del río Sinaloa y la rehabilitación del dren San Joachín, además de un refugio pesquera en la Pitahaya y una carretera costera que conecte Angostura, Guasave y Topolobampo, con la cual se detonará el turismo de la región.

En esta Feria de Servicios participaron las direcciones de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social, Instituto Municipal de la Juventud y Sistema DIF municipal.

"Vamos a ponerle todas las ganas, tenemos un Gobierno federal de su lado, un gobierno muy sensible, nosotros somos un gobierno cercano a la gente, por eso esta feria; no vamos a cerrar la puerta vamos a ser transparentes y no les vamos a fallar", aseguró la Alcaldesa.

Entre las peticiones que recibió la Presidenta municipal y que hizo el compromiso de apoyar están la gestión de un terreno para una preparatoria UAS en esa comunidad y una techumbre para un jardín de niños.