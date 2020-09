BEISBOL

Reporta Irwin Delgado a Venados de Mazatlán

Los rojos volvieron a tener práctica vespertina en la Unidad Deportiva Benito Juárez

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con la presencia del lanzador Irwin Delgado como novedad, Venados de Mazatlán sumó su segunda tarde de entrernamiento y onceava, en general, en los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

El zurdo de 31 años, se tomó una semana más antes de llegar a Mazatlán, ya que tuvo que atender unos temas personales y familiares en su natal Baja California, que por la situación actual en el país, se aplazaron.

“Esta pandemia nos dió en la torre a muchos y más a los peloteros, nos alejó de los que más nos gusta hacer. Me incluyo cuando digo que venimos con todas las ganas del mundo, fueron siete meses de no pisar un campo de juego, de no ver a tus compañeros, venimos con ganas de hacer las cosas mejor”, comentó Delgado.

Conocido en el mundo del beisbol como “La Loba”, el pítcher viajó desde Mexicali hasta Mazatlán por carretera y llega a esta pretemporada roja con el objetivo claro de ganarse un lugar en la rotación a pesar de haber terminado la campaña anterior en el bullpen.

“El año pasado fui relevo al final (de la temporada) porque me lo pidieron, empecé así en mi carrera así que mi brazo se adapta rápido; sin embargo, vengo a buscar un puesto en la rotación, aunque esa decisión la tomarán el mánager y los coaches”, explicó.

El zurdo de 31 años de edad fue uno de los que vivió intensamente la postemporada el enero pasado, confía en la armonía del equipo y en el juego individual para cambiar los papeles.

“El año pasado alguien tenía que ganar y nos tocó a nosotros bailar con la más fea, pero ahora venimos a sacarnos la espina, primero entrar a playoffs y de ahí comenzar a luchar out tras out como lo hicimos.

“Esperemos ganar el título y llegar a la Serie del Caribe, para que este todo o la mayor parte de este equipo representando a México”, recalcó el bajacaliforniano.

Si bien la rotación de Venados no está definida para el inicio de la temporada 2020-2021, hay lugares que ya están tomados como lo es el puesto 1 y 2 que le corresponden a Francisco Ríos y Édgar Torres respectivamente, quienes buscan un lugar son: Delgado, Francisco Moreno, Carlos Morales, Ignacio Marrujo y Carlos Félix.

Me siento como en casa: Carlos Félix

Carlos Félix, que también vió acción el año pasado con los rojos desde el bullpen tras su cambio con Mayos de Navojoa, dice sentirse como en casa en los entrenamientos y sabe cual va a seguir siendo la clave del equipo.

“El año pasado me sentía un poco extraño ya que venía llegando (de Navojoa) pero ahora me siento arropado como parte de la familia, la union de Venados quiere decir mucho, es algo que lo vives hasta que llegas aquí, ese fue el éxito nuestro el año pasado.

“Si bien no ganamos el campeonato, jugamos como verdaderos hombres, llegamos lejos por la unión que tenemos, la preparación es importante, pero a pesar de que estuvimos inactivos estos meses con gimnasios cerrados etcétera, venimos descansados y con ganas de ganar”, dijo el pitcher derecho.

En oriundo de Navojoa, está consciente y valora los esfuerzos que hace el personal de operación del club para mantener todos los protocolos y a los jugadores seguros.