Reporta Lorenzo Bundy, el nuevo mÃ¡nager, con Tomateros de CuliacÃ¡n

BEISBOL

Reporta Lorenzo Bundy, el nuevo mánager, con Tomateros de Culiacán

El experimentado timonel sabe de lo complicado que es para un equipo de beisbol conquistar un bicampeonato, sin embargo está comprometido a dar lo mejor de sí para que los guindas cumplan esa meta

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Con apenas tres días de descanso y tras un largo viaje, Lorenzo Bundy arribó a tierra sinaloense para tomar las riendas de Tomateros de Culiacán de cara a la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico.

“Fuimos a mi casa por tres días, pero gracias a Dios estamos aquí y estamos bien preparados para trabajar con los muchachos”, expresó el que fuera manejador de Pericos de Puebla en el beisbol de verano.

Bundy se incorporó a los campos de entrenamiento guinda luego de diez prácticas por lo que, aseguró, tendrá que charlar con su cuerpo técnico para ver cómo ha transcurrido esta pretemporada y ver cómo están los muchachos.

“Necesito platicar con mi cuerpo técnico porque ellos son mi gente que ya tiene diez días trabajando con ellos. Voy a echar un ojo a ver cómo están los muchachos, hay muchos jóvenes que yo no conozco y quiero darme la oportunidad para conocerlos”, expresó el nuevo mánager de Tomateros.

El nuevo estratega de los guindas sabe de la importancia que tiene la sangre nueva en la institución por lo que, aseguró, trabajarán con la misma intensidad en los peloteros jóvenes como en los de renombre.

“Está hablando el futuro de los guindas, después de Lorenzo Bundy viene otro, después de ‘Cochito’ Cruz viene otro. El beisbol va a seguir, lo que va a cambiar son los nombres y obviamente el talento joven es muy importante para el futuro y tenemos que trabajar con ellos igual que con la gente que vas a estar trabajando toda la temporada”, dijo.

Con respecto a las dos temporadas del beisbol de verano y la extensión de la segunda campaña, lo que terminó por afectar al la LMP, Bundy fue claro y comentó que con esta disputa entre las dos ligas el más afectado es el pelotero.

“Ojala que entre las dos ligas puedan llegar a un acuerdo porque el que sufre más es el pelotero y aveces gente del cuerpo técnico”.

Como parte de esta problemática, la Liga Mexicana del Pacífico aprobó la participación de 12 extranjeros durante la primera vuelta de la temporada, algo que hace atípica la siguiente campaña.

“Eso va a estar muy interesante porque estás hablando que casi la mitad del equipo va a ser extranjero, se cambió mucho en comparación con los años cuando hay ocho o seis extranjeros”.

“La fuerza del equipo muchas veces depende de si se tiene una base de mexicanos muy buena y traes extranjeros buenos tú vas a tener un equipo bueno, pero ahora los ocho equipos tiene la oportunidad de 12 extranjeros, con eso están quitando los espacios de los mexicanos pero obviamente hay mexicanos que no vienen en el principio de la temporada”, comentó Lorenzo.

El simple hecho de dirigir a Tomateros significa un gran compromiso, pero esta temporada será doblemente complicada para Lorenzo Bundy ya que llega a suplir a Benjamín Gil, quien le dio a los guinda dos campeonatos en las últimas cuatro campañas, y con la encomienda de conquistar el bicampeonato.

“La cosa más difícil es ganar un campeonato, la segunda cosa más difícil es repetir. Hace tres años ganó un campeonato Culiacán y el próximo año no calificó, esa es la historia del beisbol, no estoy diciendo que no podamos clasificar pero es muy difícil”.

“Ese es el compromiso, nosotros venimos aquí a trabajar para poner al equipo en una final, con la oportunidad de ganar un campeonato, como dicen no es fácil, hay muchas cosas que tiene que pasar y más este año con 12 extranjeros en la primera vuelta”, concluyó.