Reporta Protección Civil Municipal hasta 140 milímetros de lluvia en Culiacán; hay saldo blanco

Marco Antonio Martínez de Alba explicó que la intensidad de las lluvias se están presentando por intervalos, y en algunos sectores de la capital del Estado llueve más que en otros

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Debido a las lluvias originadas por el frente frío número 18 en Culiacán, en algunos sectores de la capital del Estado han caído hasta 140 milímetros de precipitaciones, afirmó Marco Antonio Martínez de Alba.

El titular de Protección Civil Municipal señaló que hasta ahora hay saldo blanco en Culiacán derivado de las lluvias de los últimos días, sostuvo que ello se debe principalmente al trabajo que se ha estado realizando desde el Ayuntamiento.

"Hasta ahora estamos con saldo blanco, afortunadamente lo que el Consejo Municipal de Protección Civil esta sesionando previamente a la temporada de lluvias, nos dio la oportunidad de tener limpios toda la cuestión de levantar basura, tener albergues, la oportunidad de tener muchas cosas, de las cuales se están viendo los resultados", mencionó.

"La cantidad de lluvia fue muy fuerte, hubo lugares de 25 hasta más de 140 milímetros de lluvia, y en realidad, lo que hemos tenido han sido puros encharcamientos. No hemos tenido que activar los albergues porque no se da el tema, o sea, no hay necesidad, todo está funcionando bien", añadió

El funcionario Municipal detalló que en algunas sindicaturas se han presentado algunas inundaciones leves, sin embargo nada se ha salido de control.

"Tenemos a toda las sindicaturas dentro del Sistema Municipal de Protección Civil, en las sindicaturas hemos tenido mucha agua, en algunas fue sólo de 10 milímetros, porque se olvidaron quitar los tapones de riego, a lo que voy, han sido afectaciones leves de 5, 10, 15 centímetros, pero no tenemos un hecho que lamentar, así de que les haya llegado a la cintura el agua a las personas", recalcó.

Martínez de Alba mencionó que hoy el esquema de lluvias es distinto al de antes, ahora llueve por sectores muy puntuales, en un lugar puede estar cayendo mucha agua, y en otros no tanta.

"En este nuevo esquema de lluvias, ya no es parejo, puede caer lluvias en Las Quintas, y no te puede caer lluvia en la zona norte, puede caer lluvia en la zona sur, y no en la oeste; tenemos un esquema muy disparejo de medir, pero las información de que ha sido un promedio de los 100 milímetros y tenemos afortunadamente saldo blanco", aseveró.