Reportan Ayuntamiento y Fiscalía saldo blanco en Carnaval de Mazatlán

No contabilizan las cinco muertes violentas registradas en el municipio

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Al no contabilizar las cinco muertes violentas que se registraron durante esos días en el municipio, autoridades municipales y estatales manifestaron que el Operativo de Seguridad del Carnaval de Mazatlán 2019 resultó con saldo blanco.

“Con relación al informe de Seguridad Pública: saldo blanco; adultos detenidos 101, menores detenidos 64; tipos de faltas: 65 por alterar el orden público, 77 por causar actos de molestia, portación de arma blanca 5, 3 por satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública”, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al encabezar el programa “De Cara al Pueblo”, en la Sala de Cabildo.

“Aquí yo quisiera pedirle una disculpa a los mazatlecos, no pudimos conseguir mas que 80 baños, porque yo lo platiqué que eran muy pocos, ocupábamos más, sin embargo, no había disponibilidad, no tuvimos ya más tiempo de traerlos de Culiacán, la verdad es que tenemos muy poco tiempo (en el cargo), pero me comprometo que el próximo año vamos a poner 150 baños gratuitos, porque no se daban abasto y las filas eran larguísimas, por eso ofrecemos una disculpa a todos”.

Añadió que también se aplicaron 15 infracciones por provocar altercados en la vía pública.

Durante el Carnaval, que se realizó del 28 de febrero al 5 de marzo, en el municipio de Mazatlán se registraron 5 muertes violentas, la primera fue el 1 del mes en curso cuando amarrado de pies y manos y en avanzado estado de descomposición fue encontrado el cadáver de un hombre en un dren que pasa a un costado de las vías del ferrocarril, en la invasión Demetrio Vallejo.

Mientras que el 4 un empleado del Seguro Social fue hallado asesinado con un arma blanca en el interior de un domicilio en el Fraccionamiento Santa Fe; mientras que cerca del mediodía del lunes 4 también se registró la muerte de tres hombres luego de que integrantes de un grupo armado se enfrentaron a balazos contra elementos de la Policía Estatal Preventiva en el poblado La Cofradía, en la sindicatura de El Recodo.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ricardo Olivo Cruz, precisó que en total fueron detenidas 165 personas durante estas fiestas carnestolendas, entre hombres, mujeres y menores de edad, además se presentaron pocos accidentes viales debido a la gran cantidad de vehículos que se tuvieron.

También dijo que se contó con apoyo de un helicóptero del Gobierno del Estado, así como cuatro drones, y se logró un saldo blanco.

“Yo quiero externar un reconocimiento a todos los elementos de seguridad que se la partieron, me queda claro, hace apenas unas horas, casi a las cinco de la mañana los tuvimos formados en las calles Paseo Claussen y Zaragoza para externarles nuestro reconocimiento por parte de nuestro Presidente Municipal y de su servidor porque a pesar de que somos muy pocos, nos faltan siempre elementos, la verdad es que se la partieron cada uno de los días”, añadió Olivo Cruz.

“Veíamos caras cansadas, caras desencajadas porque resulta muy complicado para cualquier ser humano trabajar hasta 20 horas diarias”.

En tanto que el Vicefiscal Regional en la zona sur del estado, Cruz Alejandro Flores Salazar, manifestó que este operativo en el que participaron elementos de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, así como de organismos de auxilio y rescate, resultó con saldo blanco, no se presentaron denuncias por delitos.

“En relación al resultado del operativo que se instauró por parte de los tres niveles de gobierno en apoyo al Ayuntamiento, por parte de la Fiscalía no tuvimos ninguna denuncia de un hecho delictuoso que derivara de dicha fiesta internacional que lo es el Carnaval Internacional de Mazatlán”, dijo Flores Salazar.

“Fueron instalados dos módulos con agentes del Ministerio Público y asimismo, estuvieron abiertas todas las agencias, en módulos que estaban ahí aledaños al área del Carnaval únicamente se estuvo brindando asesoría, no se recepcionó ninguna denuncia por algún hecho delictuoso que se presentara en dicho evento, ...no tuvimos nada relativo con el Carnaval, podemos decir que fue un Carnaval con saldo blanco”.