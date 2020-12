Reportan cortes de energía eléctrica en varios estados y Sinaloa no es la excepción

MÉXICO (Animal Político)._ Usuarios de al menos 12 estados del país reportaron cortes de luz y señal intermitente en sus teléfonos celulares.

De acuerdo con los reportes de medios y ciudadanos, los cortes son solo en ciertas zonas, e incluso son parciales en algunas localidades como la Colonia Roma Sur y Narvarte Poniente, en la Ciudad de México.

Los reportes provienen también de municipios y colonias del Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Coahuila, Morelos, Tabasco, Hidalgo, Sinaloa y Querétaro.

Dicho programa se aplica para no afectar a todos los usuarios del país.

En el caso de la Ciudad de México las alcaldías que reportan la falta de luz son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez, entre otras.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo haberse comunicado con el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien le expuso “que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico”.

Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1.