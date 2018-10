Reportan estable a trabajador que cayó del Estadio Emilio Ibarra Almada en Los Mochis

Vega Inzunza señaló que era personal autorizado para estar en esa área, pero al ver que estaban tomando cerveza y exponiéndose a un posible accidente, se les pidió varias veces que se bajaran, pero no obedecieron

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El trabajador que se cayó del Estadio Emilio Ibarra Almada la noche del sábado es reportado como estable.

El presidente del club Cañeros de Los Mochis, Joaquín Vega Inzunza, informó que a Édgar 'M' se le realizó una tomografía y radiografías para descartar lesiones internas, y se mantiene bajo observación.

"Estaremos muy al pendiente en lo que podamos ayudar, con su atención, con los servicios que se le den, lo vamos a hacer tengamos o no responsabilidad en esto. Ya luego veremos de quién es la culpa, quién es el responsable, ahorita lo importante es atenderlo, después vendrán las averiguaciones", comentó.

Édgar 'M', de 37 años, se cayó del techo en una área en construcción, durante el partido inaugural de la Liga Mexicana del Pacífico. Previo al accidente, un grupo de trabajadores había sido observado en el tercer nivel del lateral derecho ingiriendo bebidas embriagantes y echando relajo, y la afición les festejaba.

Vega Inzunza señaló que era personal autorizado para estar en esa área, pero al ver que estaban tomando cerveza y exponiéndose a un posible accidente, se les pidió varias veces que se bajaran, pero no obedecieron.

Cae hombre del segundo nivel del Estadio Emilio Ibarra Almada en Los Mochis

"Por más que se les pidió que tuvieran cuidado que no estuvieran tomando en esa parte porque a los ojos de todos estuvieron haciéndolo pues no obedecieron y desgraciadamente en un mal paso pues este muchacho se cae", dijo.

"Es un muchacho que te aseguro que pasó 14 horas aquí trabajando durante los últimos días. El gran éxito es de este grupo de muchachos, era un logro haber instalado toda la electricidad, era un festejo pues, pero híjole, desgraciadamente se les salió de control", añadió.

ESA ÁREA NO SE REVISÓ PORQUE NO HABÍA ACCESO PARA LOS AFICIONADOS: PC

Sergio Liera Gil, coordinador de Protección Civil en Ahome, indicó que el área del accidente no es habitable, por lo que no había acceso para los aficionados, y por ello, no fue revisada durante las supervisiones previas.

"No revisamos esa área porque ningún aficionado tenía acceso para estar ahí. Yo considero que es un accidente de trabajo, y ahí tendrá que entrar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque ellos tienen que checar qué hacían, por qué estaba ahí, y cómo fue el accidente", declaró.

Asimismo, destacó que no pasó ni un minuto después de la caída, cuando el lesionado ya era atendido por al menos 11 paramédicos. Y resaltó también que en toda el área abierta al público no se registró 'ni un rasguño'.