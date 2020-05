Reportan fuga de 'El Chino Ántrax'; viola la libertad condicional que le dieron en EU

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino”, antiguo líder y fundador de la célula criminal “Los Ántrax” -grupo armado perteneciente al Cártel de Sinaloa-, se fugó posiblemente el pasado 6 de mayo, según reportan diversos medios estadounidenses.

La fuga se dio después de que el 3 de marzo de 2020, las autoridades de Estados Unidos le concedieran la libertad supervisada de 51 meses, tras purgar una sentencia de 87 meses en una cárcel de máxima seguridad, según consta en el expediente 3:13-cr-04517-DMS.

Marc W. Ryan y Kimberly A. Pelot, agentes de libertad condicional que supervisaban a Aréchiga Gamboa, llegaron a la residencia que habitaba "El Chino Ántrax" para una cita programada y que firmara un acta judicial, sin embargo, descubrieron que el presunto criminal había desaparecido, junto con todas sus pertenencias. En el lugar solo quedó un teléfono móvil.

"El 6 de mayo de 2020 o antes, el Sr. Arechiga Gamboa cambió su lugar de residencia sin notificar al oficial de libertad condicional", dicen los documentos judiciales difundidos por el periodista estadounidense Keegan Hamilton, de Vice News, en su cuenta de la red social Twitter.

"El Chino Ántrax", de 36 años de edad, fue sentenciado el pasado jueves 12 de diciembre, por Dana Makoto Sabraw -juez de la Corte para el Distrito Sur de California, en San Diego, California, Estados Unidos-, a siete años y tres meses de prisión. Fue detenido el 31 de diciembre de 2013 en el aeropuerto de Amsterdam, Holanda, y extraditado a Estados Unidos en 2014, donde se llevó su proceso judicial.

"José Rodrigo Aréchiga Gamboa, un ex agente del cártel de Sinaloa conocido como 'Chino Ántrax' fue liberado de la custodia de los Estados Unidos el mes pasado y rápidamente 'se fugó de la liberación supervisada', según un nuevo documento judicial. Él 'planeó residir en México después del lanzamiento'. Paradero actual: 'Desconocido'", se lee en el tuit del periodista.

Según el diario el diario San Diego Union Tribune, el pasado 15 de mayo del 2015, “El Chino Ántrax” se habría declarado culpable de tráfico de drogas, además de que acordó su culpabilidad como integrante del Cártel de Sinaloa desde 2005, grupo criminal en el que ordenó, participó y supervisó operativos violentos.

Frank J. Ragen, abogado de Aréchiga Gamboa, negoció con la Fiscalía, para que los cinco años más que le faltaban a su cliente, los purgara desde arresto domiciliario y se le permitiera salir en un radio no mayor de 500 metros de la casa asignada a "El Chino Ántrax".

La magistrada Sabraw accedió, debido a la colaboración del ex sicario sinaloense con los fiscales federales estadounidenses, además de la buena conducta que "El Chino Ántrax" tuvo en prisión. Incluso, durante una de sus audiencias, habría asegurado que estaba arrepentido de su historial criminal y sólo deseaba "rehacer su vida de una manera honesta".

“Estoy realmente avergonzado. Te prometo que nunca más volveré a hacer algo malo. Me gustaría poder trabajar honestamente [en construcción y remodelación de viviendas”, aseguró Aréchiga Gamboa el 12 de diciembre del 2019, vestido con el uniforme naranja de la prisión.

Por otra parte, durante la audiencia en la Corte para el Distrito Sur de California, en San Diego, California, -que estaba bajo extrema seguridad y cada persona tenía que pasar dos detectores de metales-, el fiscal federal Matthew Sutton, dijo que “El Chino Ántrax” entregó un millón de dólares al Gobierno estadounidense.

Aréchiga Gamboa fue arrestado en diciembre del 2013 por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en el Aeropuerto Schiphol, de Amsterdam, capital de los Países Bajos, mientras se preparaba abordar un avión.

“Había estado viviendo encubierto, usando el nombre de un hombre mexicano muerto, alterando sus facciones con cirugía plástica y tratando de eliminar sus huellas digitales, dijeron los fiscales estadounidenses”, según indicó el San Diego Union Tribune.

Al ser detenido, según el mismo rotativo, el entonces fiscal estadounidense en dicha ciudad californiana, lo calificó como “uno de los capos del Cártel de Sinaloa de más alto rango, jamás procesado en los Estados Unidos”, país al que fue extraditado en julio del 2014.

“El arresto de Aréchiga Gamboa fue parte de una investigación masiva de dos años sobre el liderazgo del cartel de Sinaloa, encabezado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Comenzó en 2011 como una investigación sobre lo que al principio se creía que era una célula de distribución de drogas a pequeña escala en National City y Chula Vista, según los fiscales”, indicó el mismo diario.

“Pronto se hizo evidente que las drogas estaban siendo suministradas por el cartel de Sinaloa, y el caso se disparó, extendiéndose por muchos estados y países. Varias personas fueron arrestadas y se incautaron grandes cantidades de drogas, así como casi 28 millones [de dólares] en ganancias de drogas, dijeron los fiscales”, citó el rotativo.

El 15 mayo del 2015, Aréchiga Gamboa se declaró culpable de tráfico de cocaína y mariguana. La sentencia de “El Chino Ántrax” fue menor, gracias al acuerdo de culpabilidad que fiscales y la defensa recomendaron conjuntamente, y el juez federal Makoto Sabraw dictaminó fue lo apropiado.

Nacido en Culiacán, el 15 de junio de 1983, tras la captura de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, el 19 de marzo del 2009, “El Chino Ántrax” pasó de ser un simple guardaespaldas al jefe de sicarios al servicio directo de “El Mayo Zambada”, en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León.

Entonces tres cárteles (Sinaloa, Beltrán Leyva y Arellano Félix), libraron múltiples enfrentamientos. “Durante el curso de esa guerra participó e hizo amenazas creíbles de violencia a organizaciones rivales del narcotráfico”, dijo Frank Ragen, abogado de “El Chino Ántrax”, citado en documentos de la sentencia.

“Obtuvo su propia mención en los narcocorridos (canciones populares mexicanas que glorifican el mundo de las drogas) con ‘El Chino Antrax’ descrito como un hombre elegante y en forma con un gusto por los autos deportivos, yates y champán”, abundó el citado rotativo californiano.

“Su padre [de ‘El Chino Ántrax’] ocupó varios cargos en el Gobierno de Sinaloa, incluido el comisionado de tierras comunales, el tesorero de las carreteras estatales y representante del Congreso, según una carta presentada a la corte por la madre de Aréchiga. Ella tiene maestría y los hermanos de Aréchiga tienen títulos avanzados”, afirmó el San Diego Union Tribune.

“En el acuerdo de culpabilidad, admitió pertenecer al cártel [de Sinaloa] desde 2005 y eventualmente supervisó varias de las responsabilidades de la organización. Reconoció que participó directamente y ordenó a otros que cometieran violencia en beneficio del cártel”, relató el medio estadounidense.

“Ha pasado los últimos 32 meses en confinamiento solitario mientras esperaba la sentencia, condiciones que lo han hecho sufrir alucinaciones auditivas, perder peso y permanecer despierto gran parte de la noche, dijo su abogado”, según citó el mismo rotativo.

