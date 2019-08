Reportan hombre armado dentro del diario USA Today

Uno de los editores del diario informó que las autoridades no hallaron rastros de una persona armada

Noroeste / Redacción

Un gran operativo de seguridad fue desplegado este día en las instalaciones del diario estadounidense USA Today, en la ciudad de McLean, Virginia, ante el reporte de un supuesto hombre armado que finalmente resultó ser falso.

Brad Heath, uno de los editores del diario, informó a través de su cuenta de la red social Twitter, que las autoridades desplegadas en su sede -el edificio Gannett, que alberga oficinas de varias compañías, en el número 7950 de la calle Jones Branch Drive- no hallaron rastros de una persona armada, sin embargo, evacuaron el lugar.

Por su parte, la Policía del Condado de Fairfax informó que continúa investigando el incidente, pero que no hay señales de la presencia de una persona armada en la sede del diario. "Hasta el momento no hemos encontrado evidencia de ningún acto de violencia o personas heridas", informaron las autoridades locales en otro tuit.

"No hubo indicios de un tiroteo o un tirador en el edificio, según un oficial de la ley federal que no estaba autorizado a hablar en público", publicó el propio medio de comunicación estadounidense en su edición digital.

"Las alarmas sonaron dentro del edificio cuando la policía escuadra de automóviles, camiones de bomberos y ambulancias convergieron en la escena. Policías patrullaban el área y un helicóptero volaba sobre sus cabezas", explicó el USA Today.

"El teniente Eric Ivancic dijo que la Policía recibió una llamada a las 11:56 am, informando que se había visto a un hombre armado en el edificio, que tiene la sede de USA TODAY, su empresa matriz, Gannett Co., pero que no hubo evidencia de disparos y no han localizado a nadie con un arma", abundó.

El edificio en el que se encuentra el periódico también alberga otras oficinas de otras empresas. "La policía advirtió a la gente que evite el área, que está cerca de la Capital Beltway, los principales centros comerciales regionales y edificios de oficinas en los suburbios de Washington", advirtió sin embargo el diario.

USA Today es un periódico estadounidense publicado por Gannet Corporation. Es el rotativo de mayor tiraje en dicho país y el segundo con mayor tirada en las naciones anglófonas. Su sede se ubica en McLean, Virginia, y fue fundado el 15 de septiembre de 1982.

Apenas ayer se filtró la noticia de que New Media Investment adquirirá Gannett Corporation, dueña del popular diario, por mil 400 millones de dólares, con la que la compañía controlará más de 260 periódicos en todo EE.UU.