Reportan que 10 trabajadores del CREE Culiacán están contagiados de Covid-19

Empleados denuncian que hay siete fisioterapeutas con coronavirus y que las autoridades no han querido cerrar las instalaciones

Karen Bravo

CULIACÁN._ Trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del Sistema DIF Sinaloa en Culiacán denunciaron que 10 de sus compañeros están contagiados de Covid-19 y las autoridades no han querido cerrar las instalaciones.

“Algunos están delicados, otros están más o menos pero no han querido cerrar, de hecho dicen que no se va a cerrar, que nada más sigamos trabajando con careta y cubrebocas, y no han venido a sanitizar, seguimos en las mismas”, explicó una de las trabajadoras que prefirió mantener el anonimato.

“Sí tal vez se contagiaron en otra parte, pero aquí estuvieron a final de cuentas, se vinieron a seguir atendiendo hasta que dieron positivo. Quiere decir que ¿cuánta población podemos estar expuesta?”, añadió.

Son siete fisioterapeutas, dos médicos y una sicóloga los que están infectados de coronavirus, informaron los denunciantes.

El protocolo de prevención que les instruyeron es que desinfecten las áreas de trabajo cuando se termine de atender a un paciente, para ello les proporcionaron un bote de desinfectante. Los usuarios también están obligados a utilizar cubrebocas y careta, al igual que los trabajadores del CREE, además que las citas son otorgadas con un margen de tiempo entre un paciente y otro, informaron los quejosos.