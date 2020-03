Reportan restaurantes pÃ©rdidas de hasta un 90 por ciento en ventas

RESTAURANTES

Reportan restaurantes pérdidas de hasta un 90 por ciento en ventas

La poca asistencia de los clientes, está generando que algunos restaurantes de Culiacán decidan si continúan abiertos, o mejor cierran para evitar más pérdidas y mayor endeudamiento

Leopoldo Medina

Hasta un 90 por ciento de pérdida en ventas reportan restaurantes en Culiacán, quienes a raíz de la pandemia del COVID-19, se han visto en la necesidad de reducir los horarios de servicio, de uso de personal, aplicando otras estrategias que los ayuden a solventar los gastos operativos de sus establecimientos.

Miguel Taniyama Ceballos, director general del restaurante Clan Taniyama, y Presidente de la Canirac, destacó que con la llegada de la Fase 2 declarada oficialmente recientemente en México, han intensificado las medidas sanitarias en sus restaurantes.

“Sabemos que en Mazatlán ya se cerraron bares, cines y casinos, y nosotros en esta misma fase, estamos operando tal y como lo hemos venido haciendo, intensificando la sana distancia, el lavado de manos.

Taniyama señaló que entre sus estrategias para hacer frente a esta situación que los ha golpeado económicamente, se encuentra el intensificar una campaña más agresiva de servicio a domicilio, esto ante el poco flujo de clientes al los locales, representando esta la opción que tienen todos para seguir a flote.

“Esta situación nos está afectando muchísimo a todos, sobre todo a las familias que dependen de nuestras empresas, y pues tenemos que trabajar, morir en la raya, ahorita estamos con un 20 por ciento en ventas, el otro 80 ha sido de pérdidas en ventas, por ello hemos intensificado el servicio a domicilio, y esto más, menos nos ha ayudado a sostenernos un poco”, resaltó Taniyama.

El también dirigente de la Canirac destacó que como empresario solo están operando dos de sus restaurantes, donde para incentivar a sus clientes, estará lanzando nuevas promociones familiares, ofreciendo precios mucho más bajos de sus menús, buscando con ello mayores entradas económicas para apoyar su personal operativo en ambos restaurantes.

“Es muy complicado el no generarle al equipo de trabajo, y la tristeza que ves en ellos al saber que durante un mes o más, la situación no será buena, y son ellos, mis colaboradores los que no permiten parar, y mientras ellos sigan, yo no me detengo, no puedo ponerme mezquino y cerrar las puertas, somos un equipo, y ellos no me han dejado caer”, señaló Taniyama.

Respecto a sus gastos operativos, señaló lo resolverá después, por lo que pide a proveedores, y arrendadores se muestrean más solidarios, al ver que son momentos de ayudar y actuar en pro de los demás.

Susana Sarabia, directora operativa del Restaurante La Limita comentó que a raíz del COVID-19, la situación para ellos ha sido difícil dentro del gremio, por lo que la implementación de todas las medidas sanitarias, para que todo lo que tenga que ver con la manipulación de alimentos, de personal, así como de la gente que los visita.

“A raíz de este virus, tuvimos que hacer muchos movimientos y ajustes de personal, aprovechando lo más que se pueda, y así sobrevivir lo que es esta crisis que nos ha impactado bastante, sobre todo, alentando a la gente que no salga de sus casas, cuando la fortaleza de un restaurante es la gente que los visita”, señaló Sarabia Núñez.

La directora comentó que solo un 30 por ciento de sus clientes es el que acude a sus restaurantes actualmente, el otro 70 es el que decide quedarse en casa, un número drástico, el cual ha impactado en la operatividad del restaurante.

“Con la llegada de la Fase 2, en estos momentos estamos analizando la situación para poder mantenernos, vamos a decidir si seguimos atendiendo, o cerrar temporalmente, esto para no endeudarnos más fuerte, y poder mantener la nómina del personal, para no afectarlos, generando además, mayores complicaciones”, señaló la directora operativa.

Indicó que todo dependerá de lo que digan a las autoridades de salud, acatando lo que ellas indiquen, mientras tanto, La Limita sigue operando en un horario de 07:00 a 14:00 horas, con solo 45 colaboradores, de las 90 que actualmente operan entre las dos sucursales.

“Como una medida para buscar tener mayores entradas que beneficie a mi equipo de trabajo, estamos ofreciendo un 20 por ciento de descuento en servicios para llevar, el cliente llama, se le puede enviar el menú por whatsapp, hace su pedido y lo recoge en el restaurante”, explicó la empresaria.

Ihop, es otro de los restaurantes en la entidad que también ha sufrido los estragos del COVID-19, careciendo de poca asistencia o nula asistencia al recinto, afectándolos de igual forma con un 80 por ciento de pérdidas en sus ventas,

De acuerdo a uno de los colaboradores del restaurante, la situación que se vive en estos momentos es fatal, no sólo para ellos, sino para todo el gremio, y en general, perdiendo hasta un 90 por ciento en sus ventas.

El colaborador destacó que actualmente el personal que labora es el mínimo, sin llegar a la necesidad de algún recorte de empleados, pero que están a la expectativa de lo que digan las autoridades.

“Solo estamos laborando entre los dos turnos como unas 10 personas, de las 35 que laboran habitualmente, y sí está solo durante el día, mejor cerramos, porque ahorita son pocos los establecimientos que están funcionando, en nuestro caso solo estamos abiertos de 07:00 a 16:00 horas”, destacó el colaborador.

El Restaurante Quinmart, también se ha visto perjudicado por el COVID-19 en sus operaciones diarias, recibiendo a pocos clientes en sus sucursales, pero sobrellevando esta situación con el servicio a domicilio, aspecto que les ha funcionado bien, para hacer frente a la situación, que como ellos, otros del gremio también lo están padeciendo.

“Actualmente contamos con muy poco personal laborando, esto por las medidas que se nos han recomendado seguir, y como puede ver, no hay gente en estos momentos en el restaurante”, platicó la colaboradora.

A igual que las anteriores, continúa operando, siguiendo todas las normas de sanidad emitidas por la Secretaría de Salud, cuidando así tanto a su personal como a quienes decidan visitarlos.

Entre los restaurantes que cerraron en Culiacán están Los Arcos, Cabanna, y Lorenza los cuales forman parte los 27 establecimientos con los que cuenta el Grupo Los Arcos a nivel nacional, quienes a través de un comunicado el 22 de marzo, informaron del cierre de sus restaurantes.