Ciudad de México, 8 de noviembre (Sin Embargo).- Reportan tiroteo la madrugada de este jueves en un restaurante-bar de la ciudad de Thousand Oaks, en California, Estados Unidos. De acuerdo con información publicada por medios locales, el ataque podría haber dejado decenas de heridos.

En los primeros reportes de las autoridades, citados por la prensa estadounidense, en el interior del establecimiento denominado ‘Borderline Bar & Grill’ se escucharon cerca de 30 detonaciones, aunque hasta el momento se desconoce la cifra exacta de personas lesionadas.

#OaksInc: Firefighters and first responders are arriving on scene of a report of a shooting at an establishment in @CityofTO. PD is working to secure scene. Multiple injuries reported. @VCFD