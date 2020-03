Reportera acusa a PaÃºl VelÃ¡zquez de incitar a la violencia en su contra

Reportera acusa a Paúl Velázquez de incitar a la violencia en su contra

Isabel González realizó una denuncia pública contra el bloguero durante la conferencia matutina de AMLO

Carlos Bojórquez

AHOME._ El bloguero Paúl Velázquez Benítez pasó de víctima a ser señalado como agresor, luego de que una reportera de Grupo Imagen lo acusara de incitar a la violencia en su contra.

La denuncia pública de Isabel González fue hecha este jueves durante la conferencia “Mañanera” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se lo digo como ciudadana, como mujer, y como persona: fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y adentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche..., diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, sólo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso”, dijo.

“Incita a que me comenta un crimen de odio, y eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades”, agregó.

Y es que el día anterior, cuando era entrevistado por Vicente Serrano en transmisión vía YouTube, tras una confrontación verbal entre periodistas y blogueros en Palacio Nacional, el mochitense expresó que “de todo corazón” deseaba que Isabel González recibiera un balazo, pues ésta lo llamó “falso pirata” en referencia al parche que utiliza desde que recibió un disparo en la mandíbula.

La reportera de Grupo Imagen pidió la protección de la Secretaría de Gobernación, señalando que no es la primera agresión de Velázquez Benítez hacia las mujeres periodistas, pues recordó que hace poco más de ocho meses las llamó “prostitutas de la información”.

El Presidente López Obrador propuso que se reconciliaran, pero como la periodista consideró que se trata de apología del delito, “y eso no se perdona ni se reconcilia”, entonces el Mandatario la instó a proceder legalmente.

Cabe recordar que Paúl Velázquez sufrió un atentado en Los Mochis el 19 de diciembre, y actualmente recibe terapia de rehabilitación en la Ciudad de México.

Ha acusado como responsables al Alcalde de Ahome y a funcionarios del Ayuntamiento, y forma parte del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.