BEISBOL

Representa gran responsabilidad: Pablo Ortega

El histórico pelotero de Venados de Mazatlán tiene como objetivo claro el pasar a la postemporada de la presente temporada

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Hace dos meses apenas llegaba a la organización en su debut como coach de pitcheo y ahora asume el compromiso del mánager de Venados de Mazatlán.

Pablo Javier Ortega Salinas recibió la estafeta de dirigir las riendas del equipo de sus amores al que defendió como pelotero activo muchos años y forjó una gran historia, entrando en sustitución de un legendario como Juan José Pacho Buegos.

“Contento por la oportunidad y a la vez con mucha responsabilidad, hace rato lo comenté, (Juan José) Pacho dejó un gran legado aquí, una excelente persona, un gran mánager, pero se toman decisiones y ahora me tocó tomar el timón del equipo”, externó Ortega.

“La verdad me siento capaz, la verdad muy contento de estar aquí, cuando Venados me dio la oportunidad como jugador y ahora me la da como manejador”.

El tamaulipeco debutará en este beisbol en la faceta de piloto, luego de hacerlo ya en el beisbol del verano en el 2019.

“Principalmente estamos pensando el ir juego por juego, no podemos adelantarnos al siguiente juego sin saber qué va a pasar en el primero, tenemos que ir juego por juego y sacar estos juegos para poder ir subiendo en el standing”.

Señaló que el compromiso es entrar a los playoffs y seguir pensando en estar en la Serie del Caribe.