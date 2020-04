Representantes de la música de banda unen sus voces contra Covid-19

El Coyote, Max Peraza, El Loquito del Rancho, Katia Vlogs y Armando Celis “El Chocomilk” estrenan el tema ‘40 días’

Fernando Espinoza

Una canción de esperanza, con la que buscan motivar a sus seguidores, durante la cuarentena por el coronavirus, estrenaron José Ángel Ledesma “El Coyote”, Max Peraza, El Loquito del Rancho, Katia Vlogs y Armando Celis “El Chocomilk”, vocalista de Los Sebastianes.

El tema se titula “40 días” haciendo referencia a la cuarentena que México y muchos países del mundo están viviendo, es una composición de Eladio Flores “El Loquito del Rancho y fue grabada en su estudio Fresco Sounds.

La canción fue presentada en una rueda de prensa virtual, donde estuvieron los cantantes, lucieron por cierto con cubrebocas y guantes de látex. Ahí, hablaron de su experiencia al grabar el video y de cómo están viviendo esta contingencia sanitaria.

“Vale más estar encerrado 40 días en tu casa riéndote con tus hijos, apapachando a tu familia, que nosotros los músicos tenemos muy poca chanza de pasar con ellos, nos la pasamos más tiempo arriba del autobús, entonces yo prefiero estar en mi casa, aprovechando el tiempo que estar en un cementerio enterrando un familiar a causa de que no hice caso de lo que las autoridades nos indicaron”, dijo José Ángel Ledesma, en la presentación del video.

Por otro lado, Max Peraza dijo que él está aprovechando el tiempo para estar con su familia y que algunos de sus colegas cantantes lo invitaron a hacer un dueto en estos días, pero prefiere estar tranquilo y resguardado.

Mientras que Armando Celis dijo que al recibir la canción de Eladio de conmovió con la letra y eso fue lo que lo motivó a decidir participar en este proyecto.

“En cuanto me mandó el tema, es más, no necesité escucharla toda, en cuanto llegó el estribillo dije, ‘vamos’. Porque la canción me conmovió inmediatamente, así como conmovió a mis compañeros, estoy orgulloso de haber tomado la decisión porque es un proyecto muy hermoso”, compartió Armando Celis.

El tema que dura poco más de 3 minutos ya está disponible en todas las redes sociales de los artistas y en las plataformas digitales de música.