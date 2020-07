Reprobadas cuentas públicas de 17 de los 18 municipios sinaloenses

Estas son algunas observaciones por las que el Congreso rechazó la aprobación de la ASE a las cuentas públicas del 2018 de los municipios en Sinaloa

América Armenta

Sobresueldos, falta de comprobantes de pagos y adjudicaciones directas de la obra pública, en el caso de Badiraguato ni siquiera envió completo el informe, son algunos de los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado que fueron enviados a la Comisión de Fiscalización del Congreso, la que este lunes reprobó las cuentas públicas del 2018 de Culiacán, Mazatlán, Ahome, Elota, Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato, San Ignacio y Escuinapa.

Si bien, será el 31 de octubre cuando la ASE informe si los municipios solventaron y en qué medida las observaciones que hicieron, pues tuvieron todo el mes de marzo para entregar las pruebas del recurso ejercido correctamente, por el momento la comisión se valió de los informes recibidos el 20 de febrero y dio reversa al sentido en que les fueron enviados.

Culiacán presenta un sobre ejercicio presupuestal por 93 millones 339 mil 961 pesos.

En Mazatlán no fue licitada la obra de montaje de recinto temporal del Tianguis Turístico, Mazatlán 2018, con un costo de 18 millones 253 mil 111 pesos con 3 centavos adjudicada a la empresa Construcción y Arrendamiento de Maquinaria de Sinaloa, S.A. de C.V. Además se pagaron en esta obra 4 millones 81 mil 641 pesos en conceptos que no formaban parte de la misma

Culiacán

Culiacán enfrenta pliegos por 72 millones 485 mil 968 y Pasivos Sin Fuente de Pago por un importe de 521 millones 559 mil 901 pesos.

El presidente municipal de Culiacán, los regidores y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por cinco millones 663 mil pesos por el concepto de Igualas Diversas y 3 millones 810 pesos por concepto de Riesgo Laboral.

El presidente municipal sustituto Francisco Antonio Castañeda Verduzco se autoliquidó con 72 mil 37 pesos con 50 centavos. También lo hicieron los regidores Jorge Alberto Casanova Pérez, Miguel Ángel Díaz Juárez, Jesús Armando Heráldez Machado, Cruz Noé Heredia Ayón y Gabriela Inzunza Castro, con 34 mil 600 pesos cada uno, además se hicieron préstamos personales por cien mil pesos al regidor Irán Zazueta López

Usaron 680 mil 339 pesos del Programa Federal de Empleo Temporal para el gasto corriente y no se reintegraron a la Tesorería de la Federación recursos no usados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal por 2 millones 380 mil 808 pesos, ni tampoco 6 millones 636 mil 173 pesos de recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, que no fueron utilizados.

Carece de documentación comprobatoria el pago de 188 mil 473 pesos a Desarrollos Urbanos de Culiacán, S.A. de C.V. y no está soportados con documentación comprobatoria el pago de 171 mil 28 pesos a favor de Rovicon, S.A. de C.V., con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

El Director de Defensa Jurídica de la Síndica Procuradora, Leobardo Efraín Félix Valverde, no comprobó gastos por 59 mil pesos y 23 cheques por un monto global de 250 mil pesos fueron cobrados o expedidos a nombre de regidores y funcionarios municipales.

No se cubrieron a INFONAVIT 5 millones 799 mil 374 pesos de los meses de septiembre y octubre, se canceló un adeudo a la JAPAC por diez millones 8 mil 892 pesos, sin acuerdo del cabildo y no se aplicaron multas por pagos extemporáneos de Impuesto predial, por 3 millones 250 mil 988 pesos.

Se cubrieron sueldos y otras prestaciones laborales a personal que se encuentra laborando y realizando funciones propias del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, por 10 millones 940 mil 822 pesos.

Se encuentran cancelados en el SAT los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet expedidos en el cobro de 854 mil 999 pesos por el proveedor Equipamientos Productivos del Noroeste, S.A. de C.V.

Sin licitación por convocatoria se adjudicó la compra de mezcla asfáltica, carpeta asfáltica y emulsión asfáltica para utilizarse en trabajos de reparación y mantenimiento de calles, al proveedor Ingeniería y Proyectos Energéticos Sustentables, S.A. de C.V., por 33 millones 857 mil 441 pesos.

Carece de soporte el pago de 93 mil 960 pesos por concepto de renta de 45 camiones de redilas, para traslado de víveres para donaciones a las personas afectadas por la tormenta tropical 19E.

No se presenta evidencia de trabajos realizados, los pagos de asesoría en materia de Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Servicios Relacionados en los cuales se aplicaron 2 millones 690 mil 323 pesos.

Carecen de documentación justificativa los servicios por concepto de evaluaciones, estudios y servicios informáticos cubiertos con dos millones 6 mil 200 pesos.

Está cancelado el Comprobante Fiscal Digital por Internet expedido por el proveedor Ingeniería y Diseño del Humaya, S.A. de C.V., para el cobro de 277 mil 29 pesos por concepto de limpieza y desazolve a mano de colector pluvial, también se canceló el Comprobante Fiscal Digital por Internet expedido para el cobro de 42 mil pesos por el proveedor Convenciones Global, S. de R.L. de C.V.

Por pagos extemporáneos de canje de placas y calcomanías de los vehículos que integran el parque vehicular municipal, se cubrieron recargos por dos millones 41 mil 942 pesos, por la misma razón del Impuesto Sobre Nóminas se pagaron recargos por 13 millones 105 mil 868 pesos.

Diversos apoyos entregados en especie con valor de 2 millones 585 mil 634 pesos carecen de documentación justificativa, así como la entrega en donativo 209 mil 331 pesos a la Fundación Jorge Vergara, A.C., de la que se carece de documentación justificativa y tampoco hay Comprobante Fiscal Digital por Internet un donativo de 360 mil pesos al Instituto Sinaloense de la Juventud.

No se licitaron juegos infantiles comprados por 2 millones 185 mil 419 pesos para el parque lineal del sector Barrancos y se entregaron otros artículos ajenos a la solicitud de compra.

Mazatlán

Mazatlán tiene pliegos por 64 millones 905 mil 264, Pasivos Sin Fuente de Pago por 26 millones 669 mil 868 pesos y ell 76.82 por ciento de las obras realizadas se dio mediante Adjudicación Directa.

El puerto los regidores y síndico procurador tuvieron sobresueldos por 8 millones 644 mil 50 pesos, mediante el concepto de: nómina especial de apoyo para vehículos y de apoyo para pago de asesores.

No reintegró a la Tesorería de la Federación 2 millones 701 mil 976 pesos no aplicados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ni comprobó viáticos por asistencia a cursos de 12 elementos de la policía preventiva por 90 mil pesos ni por cien mil pesos destinados a la campaña de donación de armas.

tampoco comprobaron la compra de vales de despensa para comandantes de Seguridad Pública, por 159 mil 700 pesos y no se recuperó de la Secretaría de Administración y Finanzas, adeudo de multas y pago de ZOFEMAT, por un millón 719 mil 338 pesos.

Compras por 568 mil 570 pesos registradas contablemente, no fueron registradas en almacén, además el gasto de 20 millones 79 mil 800 pesos en Servicios de Capacitación no cuenta con la documentación justificativa

Se pagaron en exceso 158 mil 159 pesos ISR Retención Salarios correspondiente a las retenciones del mes de diciembre y las retenciones a los trabajadores hechas conforme Convenio de Afiliación al Sistema Promobien, no coinciden con 5 millones 97 mil 519 a los pagos realizados por el ayuntamiento a dicho sistema

Diversos Certificados de Promoción Fiscal por 472 mil 538 pesos difieren con la identificación de los contribuyentes y el gasto de 2 millones 685 mil 765 pesos en Ayudas Sociales a Personas, se soporta con Comprobantes Fiscales Digitales cancelados.

Ahome

Ahome tiene observaciones que alcanzan los 474 mil 625 pesos y Pasivos Sin Fuente de Pago por importe de 11 millones 849 mil 706 pesos.

Destinó al gasto corriente 5 millones 178 mil 159 pesos con 94 centavos, del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y no se presentó evidencia justificativa del gasto por un millón 703 mil 385 pesos aplicado en Actividades Cívicas y Culturales.

Se carece de escrituras públicas de tres de cinco terrenos mediante los cuales se cubriría el impuesto predial por 8 millones 506 mil 556 pesos del Ejido Francisco Villa del Municipio de Ahome.

El 73.95 por ciento de la obra pública, se hizo mediante el mecanismo de adjudicación directa.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome Sinaloa, le adeudaba 5 millones de pesos.

No se aportaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por un millón 296 mil 648 pesos cubiertos al Centro Estatal de Evaluación y Confianza por concepto de diversas evaluaciones a personal activo de Seguridad Pública.

Badiraguato

El municipio de Badiraguato presentó incompleta su cuenta pública con faltantes relacionados con su Estado de Situación Financiera de los meses de abril, mayo, julio y agosto; estado de Actividades de los meses de abril, mayo, julio, agosto, octubre; Balanza de comprobación acumulada del primer trimestre y balanza de comprobación del mes de febrero; Analíticas de saldos de los meses de enero a marzo. Diario general de los meses de octubre a diciembre de 2018, además de los Libros de mayor de los meses de abril a junio de 2018.

Enfrenta Pasivos sin Fuente de Pago por 10 millones 820 mil 222 pesos y carece de comprobantes del gobierno del estado en relación a la aplicación de 13 millones 161 mil 159 pesos, descontados vía participaciones Federales y Estatales por concepto del ISSSTE.

Tampoco tiene el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ni la documentación justificativa el pago de 118 mil 41 pesos con 60 centavos por consumo de alimentos en Lonchería Camichín.

Las bitácoras de control de combustibles no precisan el destino específico del apoyo por 593 mil 21 pesos y los apoyos en especie a comunidades, por 136 mil 264 pesos carecen de la firma de los beneficiarios y en algunos casos de solicitud y en otros de identificaciones personales, evidencias fotográficas, requisición y autorización presupuestal.

Se compró y asignó a Seguridad Pública una camioneta Ford modelo 2019 F-150 XL Crew Cab 4x4 5.0L, color exterior blanco Oxford, con serie 1FTEW1E52K FA02198, con un costo de 636 mil 618 pesos, pero la unidad sin rotular para los fines de seguridad pública es utilizada por el Presidente Municipal.

Además se cubrieron recargos por 108 mil 320 pesos por pagos extemporáneos, del impuesto sobre nóminas entre otros.

Sinaloa Municipio

En este municipio el presidente municipal, los regidores, el 89 por ciento de los contratos de obra pública se adjudicaron de manera directa y el síndico procurador tuvieron sobresueldos por 3 millones 778 mil 569 pesos por el concepto de riesgos laborales y presenta pasivos sin fuente de pago por 11 millones 747 mil pesos.

Le adeuda a la junta de agua potable 19 millones 322 mil 424 pesos y no enteró al ISSSTE 110 mil 261 pesos correspondiente a los meses de enero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.

Se descontaron a Sinaloa 3 millones 262 mil 304 pesos de Participaciones Estatales y Federales, correspondiente al mes de septiembre, por concepto de ISSSTE pero se carece de documentación que sustente este descuento.

Se dieron de baja diversos activos con valor de 872 mil 384 pesos, sin la intervención de la Comisión de Hacienda y de perito valuador, además de que se carece de informes sobre el destino de esos bienes.

Se pagaron 715 mil 398 pesos a empleados comisionados al Sindicato y hasta el 20 de febrero no se presentó evidencia justificativa para el pago de 213 mil 454 pesos en el consumo de alimentos y la entrega de apoyos en especie.

El suministro de Combustibles, Lubricantes y Aditivos con costo de dos millones 673 mil 218 pesos no se controla mediante bitácoras y no se aportan evidencia justificativa de los trabajos realizados para el pago de 153 mil 800 pesos al proveedor GP Estrategias Empresariales S.A.P.I por concepto de honorarios por: administración del plan de remuneración total.

Mocorito

Mocorito también presenta un sobrejercicio del gasto por 20 millones 980 mil 877 pesos y Pasivos sin Fuente de Pago por 6 millones 870 mil 289 pesos y el 94 por ciento de las obras realizadas se hicieron mediante el mecanismo Adjudicación Directa

No se comprobaron gastos por 415 mil 627 pesos en becas “Rafael Buelna” a los alumnos de Primarias, ni se enteró 982 mil 269 pesos de I.S.R por Retenciones por Salarios, correspondiente los meses de enero, mayo, agosto, septiembre y diciembre.

Sin soporte jurídico, se entregaron 60 días de aguinaldo al personal de confianza y tampoco se justificó el pago de 700 mil pesos por concepto de elaboración del Atlas de Riesgo Naturales del Municipio, al proveedor Servando Rojo Quintero.

Por pagos extemporáneos del Impuesto Sobre Nóminas se cubrieron recargos por 159 mil 203 pesos.

Escuinapa

Ecuinapa enfrenta Pasivos Sin Fuente de Pago por 27 millones 159 mil 412 pesos, adeuda de Impuesto Sobre Nóminas 429 mil 844 pesos y el 75 por ciento del total de los contratos otorgados en el ejercicio fiscal 2018, se adjudicó de manera directa.

No recuperó de la Junta de Agua Potable préstamos por un millón 209 mil 767 pesos y el pago de 394 mil 942 pesos en Actividades Cívicas y Culturales, carece de documentación justificativa del gasto, minuta del comité de compras, contratos de prestación de servicios y cotizaciones de cuando menos tres proveedores.

Además cubrió sueldos y demás prestaciones laborales a Directivos y Empleados comisionados al Sindicato de Trabajadores por 2 millones 148 mil 483 pesos y se encuentran cancelados por el SAT 56 mil 921 pesos Comprobantes Fiscales expedidos en el pago de eventos de Actividades Cívicas y Culturales.

No hay justificación por 40 mil, 370 pesos en pagos de Servicios de Honorarios por Asesoría Jurídica”, tampoco hay evidencia justificativa el pago de consumos de alimentos, por reuniones de trabajo, hospedajes por 31 mil 212 pesos y los apoyos por un millón 40 mil 804 pesos otorgados a la junta de agua potable carecen de Comprobantes Fiscales.

San Ignacio

San Ignacio enfrenta Pasivos Sin Fuente de Pago por un millón 860 mil 776 pesos y no se localizaron físicamente bienes inmuebles dados de baja por 776 mil 978 pesos ni se aportó documento que ampare el destino final de los mismos.

Carece de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los pagos realizados al personal extraordinario por un millón 150 484 pesos y tampoco tiene control mediante bitácoras la entrega de recursos destinados al mantenimiento de alumbrado público, así como de suministros de combustibles

No se utilizaron recursos del Fondo Minero por 3 millones 113 mil 61 pesos y tampoco fueron reintegrado a la Tesorería de la Federación y no recuperó de la junta de agua potable 299 mil 999 pesos en préstamos por concepto de Clorificación del agua.

El 65.91 por ciento de las obras realizadas se hizo mediante adjudicación directa y se usaron 63 mil 484 pesos en la compra de material eléctrico, del Impuesto Predial Rústico.

La entrega de uniformes con un costo de 266 mil 481 pesos carece de la firmas del personal beneficiado y no se presenta evidencia justificativa de los trabajos realizados, para el pago de 40 mil 600 pesos en materia de difusión social.

No hay Comprobante Fiscal Digital por 187 mil 173 pesos de depósito a Conafor y/o Fondo Forestal Mexicano, por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración de suelos y su mantenimiento de 46 mil 331 hectáreas.

Sin soporte de trabajos realizados, se encuentra el pago de 150 mil 800 pesos a favor de Mitchell René Rodríguez Méndez, por concepto de pago de asesoría para la certificación de playa Las Labradas como playa limpia prioritaria para la conservación.

Carece de evidencia justificativa, el pago de 128 mil pesos que mediante el Programa Perspectiva de Género, se hizo a Promotores y Asesores de Proyectos Productivos Rurales, S.C. de R.L. de C.V., para impartir cursos de capacitación, lo mismo con el pago de 72 mil pesos al proveedor Pablo Tercero Moreno Ovalles, por concepto de capacitación para el “Fortalecimiento de la IMM derivado del programa de transversalidad del PEG OD II del 2018”.

Se encuentra cancelado ante el SAT el Comprobante Fiscal Digital expedido en la compra de una bomba hidráulica para instalar en moto conformadora 120 g. maquinaria pesada con un costo de 89 mil 806 pesos.

Elota

En Elota no se reintegraron a la federación 141 mil 900 pesos no aplicados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, tampoco se reintegraron a la federación 142 mil 879 pesos de recursos no aplicados del Fondo para el Fortalecimiento Financiero y el 80 por ciento de las obras se hizo mediante Adjudicación Directa

Carecen de soporte de recibos de pago y de Comprobantes Fiscales los pagos de servicios de telefonía celular a funcionarios del Municipio por 34 mil 143 pesos t no se sustentan trabajos realizados, el pago 177 mil 480 pesos hecho al proveedor Consultoría y Soluciones Fiscales Cano, S.C.

Sin licitación se compraron dos unidades recolectoras de basura por un millón 914 mil 720, cada una y se pagaron 46 mil 600 pesos por concepto de honorarios profesionales por asesoría jurídica en las áreas administrativa y laboral peros se carece de evidencia de trabajos realizados.

Carece de contrato de servicios el pago a Seguros Inbursa, S.A., por 531 mil 310 pesos y no justificó el pago de servicios de alimentos por 41 mil 330 pesos en Operativos Semana Santa.