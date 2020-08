Reprueba Ayuntamiento de Culiacán que trabajadores tengan más de un trabajo, a pesar de cumplir con su horario

'No podemos cumplir con dos jefes, con alguno de los dos vamos a quedar mal', declaró la titular de la dirección de Recursos Humanos, Yolanda Martínez Sotelo

Belem Angulo

Para la administración municipal, es incorrecto que un funcionario tenga dos o más trabajos aunque cumpla con su horario laboral en el Ayuntamiento de Culiacán, señaló la titular de la Dirección de Recursos Humanos, Yolanda Martínez Sotelo.

"Lo que yo he visto es que los trabajadores tienen hasta tres trabajos, ¿cómo cree? ¿cómo vas a cumplir con dos o tres jefes? No podemos cumplir con dos jefes, con alguno de los dos vamos a quedar mal", declaró.

Ejemplificó su postura con el caso de un colaborador que fue puesto a su disposición para ser reasignado de área, sin embargo ya había adaptado su itinerario de trabajo en Gobierno municipal con los que tenía en su tiempo libre.

"Era técnico radiólogo en el Hospital de la Mujer por la noche, y en el Hospital Pediátrico el fin de semana ¿y quiere otro trabajo? ¿a su familia a qué hora la ve? No, señor. La vida no es puro trabajo", refirió.

Los comentarios de la Directora de Recursos Humanos han sido condenados por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, representado por el secretario general Julio Duarte Apan.

"Hay trabajadores que ganan 2 mil 500 pesos a la quincena y son sindicalizados, algunos tienen un empleo más para poder solventar sus necesidades. Mientras cumplas tu horario, no veo problema con que trabajes en otro lado", comentó.

"Los trabajadores a veces pueden tener más que un trabajo, pero si son en diferentes horarios yo no veo para qué cambiarlos a un horario que les afecte".

Explicó que dentro del Ayuntamiento existen jornadas laborales en distintos horarios, por lo que es común que los funcionarios encuentren trabajos que se adapten a los mismos.

"Hay una jornada de fin de semana, tenemos diferentes horarios. Por ejemplo hay turno vespertino de aseo y limpia, el de oficina tiene horario de 8 a 3 de la tarde, pero hay algunos que trabajan por la tarde", dijo.

Estos desacuerdos entre el Stasac y la administración de Culiacán han resultado en tres movilizaciones de los sindicalizados en busca de que se respete el contrato colectivo.

Una de las cláusulas que se establecen en dicho contrato es la previa consulta y posterior acuerdo con los colaboradores en caso de cambios de área; de acuerdo al líder sindical Julio Duarte Apan esta cláusula se ha violado.

"El contrato colectivo establece unas normas que protegen a los trabajadores, por ejemplo que no puede ser cambiado a cualquier área, si tienen categorías respetarlas, pero ellos han hecho estos cambios a placer", acusó.

Martínez Sotelo comentó que los cambios pertenecen a una 'limpia' que se realiza desde que inició la administración encabezada por el Presidente Municipal Jesús Estrada Ferreiro.

"El Ayuntamiento no tiene la culpa de que ese trabajador tenga otro trabajo. Desde que llegamos estamos con eso, limpiando ese cochinero que había", dijo.

"Nosotros nos agarramos haciendo limpia, y nos vamos a ir y yo creo que no vamos a terminar de limpiar el cochinero que tenían".

En cuanto a los cambios, Duarte Apan señaló que si se deben a que un empleado incumple sus funciones, el sindicato respaldaría estos movimientos.

"Si hay un trabajador que ellos ven que no está cumpliendo con sus funciones, pues hay que verlo", comentó.

"Nosotros como sindicato somos los más interesados en tener una plantilla de trabajadores que cumpla".

SE DESLINDA

Sobre las irregularidades en las reasignaciones, detectadas por el sindicato, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán admitió realizar cambios de departamento a trabajadores que son puestos a su disposición sin conocer las razones que motivan estos movimientos, mismos que son solicitados por los jefes de área.

"Yo no tengo la culpa de que me remitan a los trabajadores, y a veces no les pregunto ni por qué", declaró Yolanda Martínez Sotelo, mientras se deslindaba de ser la responsable directa de los cambios.

"Las diferentes áreas del municipio ponen a disposición a los trabajadores a la Dirección (de Recursos Humanos), en este caso en ese proceso me involucro yo, por diferentes temas: si de acuerdo a su estructura no son necesarios, si esta persona no les está funcionando, por diferentes motivos, el procedimiento en donde yo entro es de acuerdo a su perfil buscar áreas y reubicarlos", explicó.