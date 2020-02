Reprueba Domínguez Nava nombramiento de Tirado Gálvez como encargada de oficina de Ismujeres

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso considera que si se decidió no ratificarla debería de dejar el espacio.

América Armenta

CULIACÁN.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Graciela Domínguez Nava, opinó respecto al nombramiento de la ex directora del Instituto Sinaloense de la Mujeres, Araceli Tirado Gálvez, como encargada de oficina del Ismujeres en lo que hay alguien que ocupe ese puesto.

De acuerdo con Domínguez Nava, el reglamento de este instituto establece qué procede cuando hay ausencias, pero no encuentra claridad sobre cómo hay que proceder cuando no hay ratificación y se puede nombrar encargada.

“Yo lo que diría en mi lugar, yo no la nombraría, pero ya es una circunstancia que el ejecutivo valora”, dijo respecto a este nombramiento, el cual además es por tiempo indefinido, pues aún no se presenta ningún nuevo perfil por parte del Ejecutivo al Congreso.

“Yo en lo particular no lo hubiera hecho, considerando que ya hay un pronunciamiento de no ratificación y creo que el reglamento mismo da la posibilidad para que en tanto se hace un nuevo nombramiento, no se ausente la responsabilidad de alguien como encargada”, reiteró.

La legisladora dijo que le corresponde al Ejecutivo hacer las aclaraciones de por qué puso al frente de una institución a alguien que ya se había rechazado para que estuviera ahí.

También se cuestionó el hecho de que las mujeres que se presenten al Congreso para que se revise su perfil y sean nombradas como directoras del Ismujeres, forzosamente tienen que ser propuestas por el gobernador o por colectivos, dejando de lado a quienes consideran reunir el perfil y deseen participar por el puesto.

“La historia del Ismujeres tiene que ver con una lucha organizada de mujeres, quiero entender que si la convocatoria así lo prevé, es en reconocimiento justo de que la lucha de mujeres no a sido una individual sino a partir de colectivos y de reconocer entonces ese trabajo que los diversos colectivos han hecho”, opinó la presidenta de la Jucopo.

En ese sentido, la diputada espera que los colectivos tengan la apertura para arropar a las mujeres que por decisión personal deseen que el Congreso revise su perfil y las acepte. Para este tipo de procesos, reitero, la lucha de las mujeres no ha sido individual.

La presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia en el Congreso, Francisca Abelló Jordá, dijo que Tirado Gálvez no está al frente del Ismujeres como se había mencionado, sino que solo está en la parte jurídica, pero que por el momento no hay nadie frente al instituto para apoyar a las mujeres.