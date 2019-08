Reprueba Susana Dosamantes actitud de Jerry BazÃºa; lo llama llorÃ³n

Reprueba Susana Dosamantes actitud de Jerry Bazúa; lo llama llorón

La mamá de Paulina Rubio no se quedó callada y reveló un motivo fundamental por el que el culiacanense no ve a su hijo Eros

Noroeste / Redacción

30/08/2019 | 10:08 AM

La disputa entre la cantante Paulina Rubio y el padre de uno de sus hijos, Gerardo Bazúa, parece no tener fin, y menos ahora que él ha hecho público que no puede ver a su hijo.

El cantante conocido como Jerry ha publicado en su cuenta de Instagram los intentos por ver a su hijo al tocar la puerta donde vive con su madre.

"Aquí una vez más... Me contestan y cuelgan porque por órdenes de la "Señora" está prohibido dar información, si está o no esta el niño... Así como mucha gente dice el tiempo dará la razón, el tiempo dirá si escribí, si llamé, si lo busqué, si me preocupé", relató el culiacanense.

"Es más fácil para ustedes, solo chequen el historial. Todo esto lo hago como prueba para que se den cuenta del DERECHO que le quitan a mi hijo de verme a mí, a sus hermanos, primos, abuelos, tíos, su FAMILIA.

Bazúa, quien ha intentado posicionarse como cantante de regional mexicano, también expresó:

"Aquí no hay ni existe un ACUERDO, para que les quede claro. Porque por lógica a la " Señora" le conviene. Si son 2 niños, con 2 papás diferentes… Meditemos... Yo siempre he querido acordar pero las cosas justas como son, no la balanza solo para un lado".

No desaprovechó la atención que ya tenía para expresar: "Eso sí, prefiero que lo eduquen y le den amor las empleadas de la casa de la 'Señora', que la misma "Señora". Continuará... Gente que con Ley o sin Ley hace lo que quiere... este es el caso".

Sin embargo, la madre de Paulina Rubio, la actriz Susana Dosamantes, compartió la otra versión. En sus redes sociales escribió:

"El Sr. Bazúa ha ignorado repetidamente el proceso ordenado de visita a su hijo negándose a concretar un acuerdo en protección al menor y continúa dando declaraciones desinformando a los medios".

La ex suegra de Bazúa lo llamó "llorón", y aseguró que lo que sucede es que "no supera a Pau...

Una publicación compartida de Susana Dosamantes (@sdosamantesof) el 28 Ago, 2019 a las 6:24 PDT

"¿Qué hace publicando donde vive su hijo? Se nota que se preocupa por la seguridad del niño. Es un idiota".

Mientras Paulina Rubio ha guardado silencio, su madre no.

"Los exabruptos regularmente son de gente que no controla su mente, su vida, su neurosis, eso es violencia y de eso sobra en el Mundo", indicó la ex actriz.

También refutó lo dicho por Bazúa, sobre que no cumplen con la ley.

"Nadie está por encima de la Ley, para eso la crearon; hay que recurrir a consejeros jurídicos y no hacer tantas tonterías. Ser responsables, menos viscerales y ¡hacer convenios que beneficien a todos! ¡No actuar a lo loco! ¡Legalmente eso es la solución!".

Una publicación compartida de Susana Dosamantes (@sdosamantesof) el 28 Ago, 2019 a las 6:20 PDT

Un día antes, Bazúa comenzó el escándalo al publicar en Instagram su intento por ver al pequeño Eros, el hijo menor de Paulina Rubio.

"Qué triste tener que subir este video para que se vea una, de las tantas veces, que he ido a buscar a mi hijo Eros... ¡y sí está! Pero al final me lo niegan por órdenes de la "Señora". ¡Aquí queda la prueba de que así fue!".

Pese al drama que vive por su hijo, Gerardo Bazúa le ha abierto la puerta al amor y hace un par de meses se casó por tercera ocasión con una exitosa agente de bienes raíces 20 años mayor que él.

Foto: Gerardo Bazúa tuvo un hijo con Paulina Rubio, a quien conoció en una temporada de “La Voz”.