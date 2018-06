Requiere instalaciones dignas Protección Civil Escuinapa - Noroeste

Requiere instalaciones dignas Protección Civil Escuinapa

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Sin tener un lugar digno de trabajo se encuentran elementos de Protección Civil Escuinapa.

Aún siguen ocupando un espacio pequeño dentro de las instalaciones de Seguridad Pública, por lo que urge tener unas instalaciones dignas, como otros municipios la tienen.

El pasado 30 de abril, las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Aída Fernanda Oceguera Burques, se comprometieron a dar resultados en una nueva instalación y salarios justos en los próximos meses, situación que no se mira asentada por los elementos.

En anonimato, elementos manifestaron que las lluvias están azotando en el municipio, pues esperan tener un establecimiento al cien por ciento.

“Queremos nuestro espacio digno, como se comprometieron en abril, en la entrega de equipo táctico a los policías, no podemos seguir estando en un espacio tan pequeño en donde ocupamos tener ordenado nuestro material”, dijo un elemento.

“La verdad nos urge nuestro espacio, estamos en temporadas de huracanes, yo creo que nos vendría a dar un plus y dignificar nuestro trabajo, solo queremos eso”.

“Nos dijeron que ese sería nuestro espacio, ya está escriturado, solo hace falta que se acondicione para estar cómodos, además nos dijeron que regularizarán el sueldo, no ha pasada nada”, subrayó un elemento.

“Pedimos nuestro propio espacio y que nos regularicen el mínimo que gana un policia a la semana de mil 900 pesos, solo eso”, añadió otro elemento.

En el lugar que se supone se instalaría la nueva base, se encuentra con inmobiliario educativo como butacas, escritorios y pizarrones, además las puertas se encuentran abiertas.

El terreno fue donado por un ciudadano, que pidió mantenerse en el anonimato.

'El que no pide, Dios no lo oye'

Ante los reclamos de los elementos, se buscó a Oceguera Burques, quien enfatizó que antes de terminar su mandato, los elementos contarán con sus instalaciones dignas.

“Yo no había puesto fechas, pero déjame checarlo con Pedro (coordinador) de qué avances hay y cómo podemos empujar para que salga este mes, falta limpieza y acondicionarlo bien pero, el que no pide, Dios no lo oye, he sido una convencida de que estamos en manos de ellos y he sido convencida de que reconozco su trabajo”, explicó la edil.

Añadió que en un espacio digno la gente trabaja y vive mejor.

“Como todo, tenemos un techo en donde estar, la gente trabaja mejor y vive mejor, entonces es por eso que yo me comprometí con ellos en darles este espacio digno, ellos están levantando el espacio y es digno reconocerlo”, subrayó.

Oceguera Burques, dijo que antes de que termine su mandato, los sueldos quedarán considerables para los elementos, pues no es tiempo de hacer malos manejos de las arcas municipales.

“Estamos en una dinámica importante, queremos ser muy respetuosos y responsables de los manejos de los dineros aquí, pero yo no me voy a ir sin que ellos queden con un sueldo considerable para que trabajen de una manera más efusiva”, finalizó.