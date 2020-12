Requiere la UAS $518 millones para pagar las quincenas de diciembre y el aguinaldo

El Rector Juan Eulogio Guerra señaló que la casa rosalina está a la espera de recibir 333 millones 247 mil pesos, por parte de Gobierno del Estado

Leopoldo Medina

La Universidad Autónoma de Sinaloa requiere de 332 millones 98 mil 190 pesos para cubrir las dos quincenas de diciembre, y para pagar el aguinaldo la cantidad es de 623 millones 972 mil pesos, sumando en total más de 956 millones para cubrir así estos tres compromisos, señaló el Rector Juan Eulogio Guerra Liera.

El Rector informó también que la universidad cuenta con solo 96 millones 335 mil pesos, monto que se recuperó del incremento salarial, el cual ya se notificó, llegará la próxima semana.

Respecto al presupuesto federal, Guerra Liera explicó que cada mes éste distribuye de manera diferente los montos, por lo que este mes debería de haber llegado a la casa rosalina la cantidad de 57 millones 733 mil pesos, y lo hizo con un recorte de 50 millones, quedándose únicamente con 7 millones 733 mil pesos, debido al descuento.

“Contamos con 333 millones 247 mil 800 pesos, esto del presupuesto estatal que debe entregarse a la universidad, y se fue empujando para que en el mes de diciembre en el presupuesto estatal, la bolsa fuera un poco más grande, previendo así los escenarios donde hemos tenido que pedir prestado, y que esto nos ayuda, porque garantizaríamos técnicamente las dos quincenas”, indicó el Rector.

Agregó también que, en total, lo que se tiene en papel suma 437 millones 316 mil 936 pesos, ya que los 333 millones los tiene gobierno del estado, los cuales tienen que transferir, más 96 millones que llegan la próxima semana, por lo que lo único que faltaría para garantizar el cierre de las dos quincenas y aguinaldo es la cantidad de 518 millones 754 mil pesos.

Para esto, Guerra Liera dijo que presentará al consejo universitario una propuesta con la que obtendrían alrededor de 503 millones 415 mil pesos, y que en caso de aceptarse, le permitiría a la universidad cubrir la primera quincena, y cubrir el 100 por ciento del aguinaldo. Esto, esperando la posibilidad de resultados extraordinarios para garantizar la segunda quincena de diciembre, la cual no está garantizada, lo que implica un acuerdo del Consejo Universitario, donde se dejaría de atender el pago de becas al desempeño, aportaciones al IMSS, SAR, Infonavit, convenio de prima de antigüedad, pagos a Fonacot, gastos de operación, impuestos, sumado a esto lo que fue el plan de austeridad y optimización.

Guerra Liera compartió además que el 3 de diciembre hizo entrega de manera virtual los estados auditados de la universidad, un protocolo que se realiza desde hace 10 años, lo cual se hace en la cámara baja de Palacio de San Lázaro, entregando los estados financieros.

Destacó que fue en el tema de la matrícula donde encontraron un desfase, ya que no se está reconociendo la matrícula del nivel medio superior, en lugares como el Centro de Idiomas, ni en las ofertas culturales de arte, música, por lo que al no reconocerlos, no se le retribuye a la universidad presupuestalmente hablando con el monto que esto implica.

Guerra Liera resaltó también que se acaba de aprobar por consenso con los diputados la nueva Ley General de Educación Superior, ya que la anterior tenía más de 40 años.

“Aquí hay dos aspectos a resaltar, el primero tiene que ver con que queda la gratuidad, y obligatoriedad de la educación, nada más que en el aspecto presupuestal probablemente se puedan aprobar recursos hasta el 2022, ya que en el 2019 se requerían 18 mil millones, y solo se aprobaron 300 millones, y hoy en este año ante la demanda de temas tan urgentes como el de salud por cuestión de la pandemia, no se aprobaron recursos para la gratuidad y obligatoriedad”.

El Rector compartió que en materia de gestión, recientemente comparecieron ante una comisión de presupuesto de hacienda, y de la Jucopo en el Congreso del Estado, donde la universidad presentó sus avances y situación, donde además, solicitaron un incremento del 16 por ciento, que representa la cantidad de 324 millones 795 mil pesos, para el próximo año.

Juan Eulogio Guera Liera, Rector de la UAS, informa sobre la situación financiera de la casa rosalina.