Requieren bebÃ©s higiene bucal

Requieren bebés higiene bucal

El Dr. Jorge Romero, Médico Odontólogo del Hospital Pediátrico de Sinaloa, advierte que no lavarles las encías a bebes lactantes puede causarles enfermedades infecciosas

Noroeste / Redacción

31/07/2019 | 11:47 AM

La candidiasis bucal es un hongo que permanece dentro de la boca de los niños que no tienen higiene bucal, y se da mayormente en bebes lactantes de 0 a 1 año de edad, debido a que por el hecho de no tener dientes se cae en el error de no lavarle sus encías, advirtió el Dr. Jorge Romero, Médico Odontólogo del Hospital Pediátrico de Sinaloa.

El especialista, informó que estos casos aumentan de manera considerable sobre todo en época de calor, pues es muy común que después de alimentar al bebe ya sea con biberón o seno materno, la leche permanezca dentro de su boca y fermente, lo que brinda las condiciones para que esta enfermedad conocida popularmente como “Algodoncillo”, se presente.

“En los lactantes tenemos problema que las mamás como no tienen dientes no le hacen aseo en la boca y en época de calor se incrementa la cándida bucal se incrementa mucho, es el famoso algodoncillo, entonces el niño al dejarle la leche en boca materna o de fórmula esta se fermenta y es muy fácil que el hongo de la cándida se prolifere, la garganta arde, deja de comer, se inmune deprime y hay otras infecciones que se pueden manifestar”, señaló.

El especialista detalló que la Candidiasis es difícil de identificar por los papás debido a que se manifiesta con puntos blancos o placas blancas en la boca que pueden confundirse con restos de leche en la boca del bebé. Sin embargo, denotó que los síntomas se presentan con fiebre, malestar y resistencia para comer.

Por ello indicó que lo mejor es que los padres de familia brinden higiene bucal a sus pequeños, en este caso dijo puede tomarse una gasa y humedecerla con agua filtrada o hervida para lavar encías y lengua del bebe.