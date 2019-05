Resalta Jorge Chatham la belleza de la mujer con su mÃºsica

DISCO

Resalta Jorge Chatham la belleza de la mujer con su música

El intérprete de norteño, presenta una nueva versión del tema 'Más que una diosa', que hiciera famoso el cantante Jorge Santa Cruz en 2010

Leopoldo Medina

Más que una diosa fue un tema que en el 2010 posicionó el cantante Jorge Santa Cruz, pero está vez, ha sido Jorge Chatear, quien retoma este romántico tema, para darle una nueva versión, lanzándolo como el próximo sencillo del que será su siguiente disco.

"Este es un cóver que en lo personal es uno de mis favoritos,y con el que me identifico mucho, así que decidí lanzarlo como mi nuevo corte, pero esta vez interpretada muy a mi estilo" señaló Jorge.

Compartió que al tema le impregnó un toque más acústico, trovador, conservando ese toque romántico que le caracterizó cuando entonces lo interpretaba Jorge Santa Cruz.

"El tema lo grabamos en estudio y en cinco días lo teníamos listo para empezar a promocionarlo, y gracias a Dios a gustado mucho al público, porque va dedicado 100 por ciento a la mujer", resaltó Chatham.

Haciendo historia

Para Jorge, su gusto por cantar empezó en la secundaria, por lo que acompañado de su guitarra, buscaba complacer a sus amigos, algunos de ellos formaban parte de grupos musicales, y animado en el taller de música en el que participaba, dio rienda suelta a su talento en el canto.

"Recuerdo que en mis inicios, en el 2010, yo me iba a cantar a las fiestas, trabajaba en el staff de un grupo musical, hasta que uno de ellos en el 2017 me propuso cantar por mi cuenta, formando parte de la empresa Erre Entertainment, que me está apoyando mucho", destacó.

Además del Más que una diosa, Chatham está escribiendo temas para conformar su disco, de las cuales lleva tres hasta el momento, bajo un estilo norteño, también acompañado de guitarras.

"Hace dos años grabé un disco con tololoche, y actualmente tengo uno más que grabé, y que está saliendo en sesiones, porque se grabó en vivo, son covers, además vienen dos temas míos".

Chatham señaló que para su próxima producción espera grabar 15 temas, entre covers, composiciones, y de otros compositores amigos de él, ofreciendo a su público temas variados, esperando en un futuro tener algunas colaboraciones con otros grupos.

Desea su lugar en música

Para Jorge, abrirse paso en este ámbito tan competido no ha sido una tarea fácil, incluso ha sido complicado, pero tiene fe y se aferra a alcanzar su sueño de triunfar en la música.

"Tengo mucha fe, traigo las ganas, que es muy importante, además cuento con el apoyo de una empresa que me está brindando todo, y yo solo quiero cantarle a la vida, al amor, desamor, a la mujer, con temas románticos, bailables y mucho más", resaltó el intérprete.

Entre sus próximos proyectos, continuará con su gira de promoción, además que empezará a formalizar una de presentaciones apoyado por su empresa.

Sus redes sociales

Facebook: Jorge Chatham

Instagram: jorgechatham

YouTube: Erre Ent