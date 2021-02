Resalta la CEAIP riesgos de la privacidad de WhatsApp

La preocupación más grande del usuario es que otros puedan leer sus mensajes, pero hasta el momento, WhatsApp tiene el nivel de encriptación más alto que existe, asegura comisionado del Instituto de Transparencia del estado de Jalisco

Leopoldo Medina

¿Cuáles son los riesgos de la privacidad del WhatsApp?, ¿Están bien protegidos tus datos personales?, ¿Cuál es tu principal preocupación al utilizar esta aplicación?, esto y más es lo que contesta el maestro Salvador Romero Espinoza, Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

A través de la conferencia Los Riesgos de la Privacidad del WhatsApp, organizada por la CEAIP, Romero Espinoza destaca los pros y contras de esta red social, así como saber más a fondo respecto a las políticas de la misma, y otros aspectos que ayudarán a entender mejor las implicaciones que genera el no hacer buen uso de esta aplicación al momento de compartir información personal.

El conferencista destacó que el tipo de información que más se comparte en esta red son fotos, videos, textos, contactos, memes, ubicaciones, entre otros.

“Entre las principales preocupaciones del usuario al hacer esto, se encuentran principalmente, el espionaje, que se borre el historial multimedia, que alguien pueda ver lo que se escribe, que la aplicación sea invasiva, enviar información equivocada, así como que alguien pueda hackear y leer mis conversaciones, equivocarme de contacto, entre otros”, indicó Romero Espinoza.

De todas éstas, resaltó el expositor, la principal tiene que ver con el espionaje, en donde el 90 por ciento de las encuestas realizadas tienen que ver con accesos no autorizados a todas las conversaciones, llamadas, audios, o mensajes de voz.

Pros y contras

Romero Espinoza agregó también que, utilizar esta red social tiene pros y contras, entre los primeros se destacan los siguientes.

-Los usuarios de internet se encuentran sumamente familiarizados con estas plataformas.

-Creación de espacios amplios para el diálogo, el análisis y el debate de temas e ideas.

-Incrementar la colaboración y la interacción

-Incrementar la participación de todos

-Encomendar elaboración de tareas colaborativas y proyectos productivos.

“Si nosotros utilizamos WhatsApp, exclusivamente como una herramienta de trabajo, descubriríamos lo poderosa que es, ya que el simple hecho de ponernos de acuerdo en un grupo de trabajo en 10 o 20 minutos para hacer algo, es mucho mejor que hacerlo en una reunión donde seguramente nos tardaríamos más de dos horas, lo que lo hace más eficiente”, explicó.

Pero también tiene contras, y al respecto, Romero Espinoza detalló entre las más importantes las siguientes.

-Puede volverse un distractor permanente, que así como ayuda, también perjudica, al estar la persona pendiente de los grupos, perdiendo horas, en vez de enfocarse en el trabajo.

-Se dan casos de Cyberbullying, no solo escolar, sino laboral

-Acceso a contenido inapropiado, a veces sin desearlo

-Incentiva el uso de trampas, sobre todo en temas de delincuencia

-Desincentiva el contacto humano, desensibiliza a la persona, producto del uso excesivo de esta red social

-Desinformación (Fake News)

-Adicción a la red

-Vulneraciones graves a la privacidad que pueden desatar el uso desmedido del WhatsApp.

El riesgo de compartir datos personales sensibles

El expositor señaló que para entender la privacidad de las redes sociales digitales, incluyendo a WhatsApp, hay que entender primero cuáles son esos datos personales que se pueden llegar a poner en riesgo a través de esta red.

“Los datos personales más sensibles son todos aquellos que pueden afectar la esfera más mínima de nuestros derechos, y generalmente son las fotos, videos personales que quisiéramos que nadie más viera sobre el destinatario, y cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación, vulnere su dignidad, o que conlleve un riesgo grave para éste”, subrayó.

Explicó que además existen otros datos personales digitales, los cuales tienen que ver con temas como las direcciones IP, portales visitados y hábitos de navegación, búsquedas realizadas, comentarios y reacciones a publicaciones, fotografías y videos tomados o subidos a la nube, amigos o contactos.

Aquí también entra el directorio telefónico, conversaciones digitales, aplicaciones instaladas, ubicación del teléfono celular, sitios y lugares visitados, entre otros.

“A través de este tipo de búsquedas, likes, compartidas, y retuits que generas, se puede conocer a una persona muchísimo mejor de lo que te imaginas, y creo que todos hemos realizado alguna búsqueda que no nos atreveríamos a confesar a nadie, y todo esto se puede convertir en un dato personal que puede revelar muchísimo o más de nosotros de lo que creemos”, destacó.

El derecho a la privacidad

En este apartado, Romero Espinoza expresó que, la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo define como el derecho según el cual nadie debe ser objeto de injerencias, arbitrarias o ilícitas en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, y el derecho a la protección contra tales injerencias.

“En 2014, la ONU extendió oficialmente este derecho la protección contra tales injerencias, de que las personas tienen derecho a mantener fuera del conocimiento de los demás, o solo dentro de su círculo de personas más próximas, ciertas manifestaciones, o dimensiones de su existencia, llámese conducta, datos, información, objetos, y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento”.

Recordó que el derecho a la privacidad no solo implica la tradicional concepción de que el estado no lo espíe, porque originalmente este derecho nació como esa protección contra el espionaje del estado, evitando que éste lo exhiba, escuche sus llamadas, no vea su correspondencia, conversaciones, entre otros.

“Cada quien decide cuándo participar activamente en comunidad, qué compartir, cómo y con quién lo compartimos, y cuándo decidimos ya no compartir nada, es decir, que cada uno decide hasta dónde y hasta cuándo participa compartiendo lo que desee, y en esto no puede interferir el estado”, resaltó.

Lo que sabe WhatsApp del usuario

En este apartado, el expositor resaltó que lo que el usuario entrega forzosamente a WhatsApp son su número telefónico, los números y registros de todo su directorio de contactos, nombre de perfil, foto de perfil y estado, mensajes encriptados durante su proceso de entrega, sus conexiones, números de grupos, y contactos favoritos.

“Hoy la preocupación más grande del usuario es que otros puedan leer sus mensajes, pero hasta el momento, WhatsApp tiene el nivel de encriptación más alto que existe, lo que significa que nadie puede leer tus mensajes, hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya existido un hackeo a este nivel de encriptación, nadie puede leer tus mensajes”, resaltó.

Otra de la información que recaba WhatsApp de las personas es.

-Usos y registro, tales como archivos de registro, informes de rendimiento, sitio web, fallos y diagnóstico.

-Información sobre el dispositivo, y la conexión, modelo del celular, sistema operativo, dirección IP, información de la red móvil, ubicación.

-Cookies, para el uso de WhatsApp, para computadora y otros servicios basados en Internet, y así recordar sus preferencias de configuración, idioma, etc.

-Estados de conexión, esto para saber si está o no disponible, en línea, y última conexión, y cuántas horas al día pasas en la aplicación.

Sobre la información que terceros a dan WhatsApp, Romero Espinoza resaltó los siguientes:

- Su número de teléfono, con la posibilidad de contactarlo.

-Proveedores externos de las aplicaciones que distribuyen u ofrecen los sistemas de infraestructura de WhatsApp, proporcionando información de mapas, y lugares, entre otros.

-Servicios de terceros al compartir información a sus contactos desde otros portales, o la que generan los operadores de telefonía móvil sobre su consumo de datos en WhatsApp, así como los que utiliza para respaldar su información.

“Lo que WhatsApp no puede recabar porque es información que se encuentra cifrada de extremo a extremo, son las conversaciones, fotos y videos, sus llamadas, y videollamadas”, subrayó el expositor.

Aunado a lo anterior, las políticas vigentes, sostienen el compromiso de no publicidad, y no Spam dentro de la plataforma.

Romero Espinoza resumió que los principales riesgos de compartir información en WhatsApp tienen que ver con el consentimiento, al compartir de manera voluntaria todo lo que quiera que el mundo sepa de usted, dónde está, con quién, y a qué hora lo hace.

Otro riesgo es el consentimiento sin conocimiento, al aceptar las políticas, sin leerlas, dando sí a todo, y que sin saberlo, está entregando mucha más información de la que debe, la cual puede ser ofrecida a otros.

De igual forma resaltó la violación a su consentimiento, al enviar datos personales muy íntimos a un contacto, y que éste viola su consentimiento compartiéndolos con otros.

“La mejor recomendación es no confíe su secreto ni al más íntimo amigo; no podrías pedirle discreción, si tú mismo no la has tenido, por lo que, si tú te ofendes porque alguien en el que confiabas comparte tu secreto más íntimo, se hace evidente que si tú no pudiste guardarlo, no puedes exigir a un tercero que lo haga, cuando no es su secreto más grande”, resaltó Romero Espinoza.

Salvador Romero Espinoza destaca la importancia de la privacidad y riesgos de lo que se comparte en WhatsApp.