EN TRÁNSITO

Rescatan a la pequeña Lulú en Juchitán, Oaxaca

Óscar Javier Lemus hizo esto con la pequeña Lulú, durante el tránsito del éxodo centroamericano

Sibely Cañedo

Ni el cansancio ni los más de mil kilómetros recorridos, evitan que algunos migrantes viajen con sus mascotas. O las rescaten en el camino...

No supo quiénes eran sus anteriores dueños, pero al buscar treparse en un tractocamión para continuar su rumbo hacia el norte, la perrita de apariencia chihuahua cayó quedando a la deriva entre los mares de gente, que conforman una de las oleadas de migración más grandes de los últimos tiempos en territorio mexicano.

Fue en la región del Istmo de Oaxaca, en Juchitán de Zaragoza, donde Óscar la salvó para incluirla entre sus compañeros de viaje.

No pasa de 30 centímetros de altura. Tendrá cuando mucho unos tres meses de edad. Es fácil arrastrarla si no quiere avanzar, cuando no cargarla en brazos.

“Es juguetona y como puedo le consigo su comida y su agua; viaja conmigo desde Juchitán, Oaxaca, la recogí por allá en octubre, es que la perdieron otros migrantes y no la quise dejar”, narró Óscar mientras la sostenía con su correa.

Lo hizo simplemente porque “el perro es el mejor amigo del ser humano”.

Como Óscar, varios migrantes viajan con sus mascotas y algunas hasta pudieron juguetear en el campamento humanitario, instalado en el punto de revisión de La Concha, zona limítrofe de Nayarit con Sinaloa, que se instaló para atender al éxodo hondureño desde el domingo pasado.

Óscar tiene 32 años, dejó a sus dos hijos de 13 y 11 años en su natal Santa Rosa del Copán, una ciudad de importancia política y comercial que es conocida como La Sultana de Occidente. Asegura que por la falta de oportunidades huye de su país y busca llegar a Tijuana. Por lo pronto le hacen compañía tres de sus amigos y Lulú, ante la incertidumbre de cuál será su destino.