Rescatan del abandono panteón municipal en Agua Verde, El Rosario

Vecinos de la comunidad se apoyan para pagar a quienes limpian uno de los cementerios que, por la maleza, se ha convertido en criadero de animales ponzoñosos

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Ante las malas condiciones en que se encuentra el panteón municipal "San Pedro", en la sindicatura de Agua Verde, vecinos se organizaron para realizar mejoras.

Se indicó que además de dar una mala imagen, el camposanto se ha convertido en un criadero de animales ponzoñosos, lo que dificulta el poder acudir a visitar a sus difuntos.

"Tomamos la iniciativa porque el panteón era un cochinero de maleza, la llave del agua no sirve y las autoridades no lo atienden, las tumbas no se podían ver", expresó Sandra Parra.

Detalló que se buscó el apoyo de comercios y empresarios para lograr pagar jornadas de trabajo, para limpiar el cementerio.

Parra refirió que ya se tienen tres días trabajando en el panteón viejo, por lo que esperan pasar al panteón nuevo que se encuentra a un costado.

Hasta el momento, señaló, se han podido conformar cuadrillas de hasta seis personas, mismas con la cual esperan poder completar las acciones.

"Ha habido personas picadas de alacrán y otros hemos sido picados por abejas, pero queremos dejar limpio el panteón".

Concluyó que se busca más apoyos para mantener limpio el panteón por medio de líquido que queme la maleza.