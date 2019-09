RESEÃ‘A: It: Chapter 2, el club de los perdedores deberÃ¡ luchar contra el mal despuÃ©s de 27 aÃ±os

RESEÑA: It: Chapter 2, el club de los perdedores deberá luchar contra el mal después de 27 años

06/09/2019 | 08:39 AM

It: Chapter Two tiene una duración de casi tres horas.

MÉXICO (SinEmbargo)._ ¡Por fin! Después de una larga espera de dos años, It: Chapter 2 llega a las pantallas de cine de ete país para terminar con la historia de Pennywise y reunir al “Club de los perdedores” una vez más en Derry.

Han pasado 27 años desde que Bill, Stanley, Eddie, Richie, Mike, Ben y Beverly vencieron a Pennywise, pero el mal no se ha ido de Derry y los niños están desapareciendo nuevamente. Mike, el único que permaneció en su ciudad natal, sabe que es momento de llamar a sus amigos de la infancia para cumplir con la promesa de sangre que el “Club de los perdedores” hizo para, llegado el momento, destruir de una vez por todas a Pennywise.

Sin embargo, no será tarea fácil, ahora son adultos dañados por las experiencias de su pasado (del que han olvidado pasajes importantes) y tendrán que lidiar con sus miedos más profundos.

It: Chapter 2 cuenta con puntos a favor que la hacen una buena película como la química que existe entre los actores y es que el reparto integrado por James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader (cuya actuación destaca), Isaiah Mustafa, Jay Ryan como Ben, James Ransone y Andy Bean forma un gran grupo y sorprende que realmente parecen las versiones adultas de sus personajes.

Otro punto positivo es que la historia, al igual que en el primer capítulo, muestra la fuerza de la amistad entre este grupo de niños y, también, adultos que buscan destruir una de las fuerzas malignas más poderosas.

Se nota que en esta ocasión, Andy Muschietti contó con mayor presupuesto, por lo que pudo integrar elementos que no aparecieron en la primera película como la casa de “los barrens” en la que se refugian “los perdedores”, esto es un factor de doble filo porque permite conocer más de la historia (para los seguidores del libro será algo grato).

Sin embargo, deja la sensación de que varios de esos elementos definitivamente hubiera sido mejor que formaran parte de la primera entrega.

Bill Skarsgård regresa en el papel icónico de Pennywise y lo hace de gran manera. El actor ha creado un personaje con un sello propio, cuyos movimientos, maquillaje e interpretación quedarán en la memoria de todos los espectadores.

El “Club de los perdedores” regresa a Derry.

Muschietti profundiza en los miedos de Bill, Eddie, Richie, Mike, Ben y Beverly, y mezcla escenas de “los perdedores” de niños y de adultos (al estilo del libro), además escribió una escena especial en la evolución del personaje de Bill que no forma parte del texto de Stephen King y que en un inicio ni siquiera estaba en el guión. Esto influye sin duda en la duración de la película que empieza con buen ritmo y después cae un poco (algo importante para una cinta de casi tres horas) y que puede ser un punto en contra, ya que deja la sensación de tener algunos minutos de más.

It: Chapter 2 es una película de miedo y acerca del miedo, más profunda y con momentos muy buenos entre los que destacan los cameos, las actuaciones, la producción y la importancia de la amistad en la historia.

Aunque no supera la emoción lograda con la primera entrega funciona y da un buen cierre para esta versión de It. Sin duda es una película que no dejará indiferente a nadie.