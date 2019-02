Reserva declaraciÃ³n patrimonial porque es su derecho, dice Alcaldesa de Guasave

Reserva declaración patrimonial porque es su derecho, dice Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López asegura que ella no dio instrucciones para que todos los funcionarios del Ayuntamiento reservaran su declaración; no es incongruente con su discurso de transparencia, defiende

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Si reservó su declaración patrimonial es porque es un derecho que le da la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, afirmó Aurelia Leal López..

La Presidenta Municipal de Guasave rechazó que por instrucciones de ella el resto de los servidores públicos que la acompañan en la administración hayan dejado también reservada la información patrimonial, para que no sea pública.

“Como te dije, es un tema que ya fue definido y es un derecho que se tiene, a como lo han hecho las anteriores administraciones”, expuso.

--¿Fue instrucción de parte de usted que la reservaran?

--De ninguna manera, nosotros hemos dejado a nuestros funcionarios libremente y que se acojan a la ley y creo que estamos haciendo las cosas de una manera de acuerdo a la ley.

--Pero ¿no choca con el discurso de transparencia que ha manifestado usted?

--Yo creo que no, desde el momento que te abocas a la ley no estás chocando con nada. Si te sujetas a la ley, creo que las cosas se están haciendo bien, pero si violentas la ley en ese caso sí estás chocando con todo.

Y es que los 59 funcionarios, entre quienes se incluyen 10 regidores, que han presentado su declaración patrimonial por inicio de administración la han reservado para que no se haga pública; acción que, aunque no es ilegal, sí se contrapone con la actitud que ha asumido el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien presentó y dejó pública su declaración patrimonial y además emplazó a los funcionarios federales a hacer lo mismo.

“Muy respetable. Como te digo, nosotros desde el momento en que respetemos la ley y nos vayamos por lo que señala, desde ese momento estamos desde un marco y un derecho que se tiene”, insistió Leal López.

--¿No va a reconsiderar?

--Posiblemente, pero no lo voy a hacer por presiones de ciertas gentes, yo lo voy a hacer voluntariamente y cuando yo lo determine.

--¿Cómo qué gentes, Presidenta?

--Por algunas presiones que se vienen dando. Yo creo que este es un derecho que se tiene, si la sociedad me lo pide, lo vamos a hacer con mucho gusto; como te dije, no estoy violentando la ley, estoy dentro de la ley, peor sería para aquellas personas que se fueron y no se les ha cuestionado cómo entraron y cómo acrecentaron su patrimonio.

Leal López aseveró que están siguiendo algunas medidas implementadas por López Obrador, pero no pueden imitarlo en todas las decisiones que toma porque llevan su propia línea y programa.

La Alcaldesa de Guasave subrayó que le parece extraño que se le cuestione a ella por presentar su declaración patrimonial y no hacerla pública, pero no se diga nada de los funcionarios que salieron y que algunos de ellos ni siquiera presentaron su declaración de salida.