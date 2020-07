Residentes de asilo de ancianos de Londres recrean portadas de Bowie, Adele y Queen

LONDRES._ Vera, de 93 años, posa con la cabeza ladeada como Adele en la portada de su álbum 21. Roma Cohen se atreve con el mítico rayo de Bowie en Aladdin Sane, mientras que algunos de los cuidadores de la residencia miran desafiantes a la cámara, como la portada del disco Queen II.

Las portadas de los discos más famosos de Bruce Springsteen, Taylor Swift, Michael Jackson o David Bowie han servido de inspiración para un proyecto fotográfico en una residencia de adultos mayores de Londres durante el confinamiento, citó verne.elpais.com.

Sydmar Lodge Care Home residents and carers have been recreating classic album covers. The home has now been in lockdown for 4 months. pic.twitter.com/XS5YQ4f1Sw