Resolución del TESIN tiene carácter político: Alcalde de Ahome

Los magistrados determinaron que Manuel Guillermo Chapman Moreno ejerció violencia política en razón de género, obstrucción del cargo y acoso laboral contra la Síndico Procuradora, Angelina Valenzuela Benites

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El Alcalde de Ahome rechazó la resolución emitida en su contra por el Tribunal Electoral de Sinaloa este miércoles, asegurando que obedece a intereses políticos.

Los magistrados determinaron que Manuel Guillermo Chapman Moreno ejerció violencia política en razón de género, obstrucción del cargo y acoso laboral contra la Síndico Procuradora, Angelina Valenzuela Benites.

"Estoy muy inconforme con una resolución, una sentencia, estrictamente con un contenido político. Yo no veo ningún cuadro jurídico, legal. Absolutamente nadie me ha sabido explicar lo de violencia política en razón de género, no sé dónde hay una prueba fehaciente, documental, visible, que pueda determinar, en el remoto caso, que yo haya actuado en contra de este personaje... Creo que hay personajes políticos que todo lo están manipulando, junto con algunos medios de comunicación, de manera estrictamente mediática", comentó.

"Tengo muchos recursos legales para poder impugnar y corregirle a este instituto estatal electoral una determinación estrictamente de carácter político. Sabemos muy bien que hay políticos del Estado que están detrás de este movimiento", agregó.

La resolución del TESIN señala que la Síndico Procuradora fue ignorada en el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control, reconociendo que dicho nombramiento es facultad suya.