Respeto a periodistas sin importar si son groseros o calumnian: AMLO [VIDEO]

noroeste.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles 6 de noviembre que no utiliza lenguaje ofensivo contra la prensa, por lo que consideró innecesario hacer un compromiso para no estigmatizarla. "A los periodistas nuestro respeto y admiración, sin importar si son groseros o calumnian", expresó.

"No tengo porqué comprometerme porque actúo con respeto a todos", respondió el mandatario nacional a una integrante de organizaciones protectoras de periodistas, quien lo cuestionó durante la conferencia de prensa matutina.

El titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que durante los sexenios pasados la prensa estuvo subvencionada, ya que, afirmó, el periodo neoliberal prostituyó todo, hasta el periodismo. Sin embargo, resaltó que durante su administración no habrá censura.

"La prensa que marcaba agenda, silenciada a opositores, aplaudía, callaba, pues ahora no se siente cómoda porque es otra situación, pero no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que si ejercemos nuestro derecho de réplica", señaló el político tabasqueño.

"Nunca le he pedido a ningún director de un periódico, de una estación de radio, nunca me he quejado de un periodista en particular y hemos padecido de guerra sucia orquestada por medios nacionales e internacionales", abundó el presidente.

:círculo_rojo: Ante preguntas concretas de una misión internacional sobre la situación de los periodistas en México... respuestas de López Obrador... -¿Se compromete a usar un lenguaje que no estigmatice a periodistas? -"Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas". pic.twitter.com/Db68jS1gGl — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 6, 2019