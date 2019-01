Respeto al EZLN y a los críticos, pero no voy a quedarme callado, no soy una barra de hielo: AMLO

Ayer, en el aniversario número 25 de su levantamiento, el EZLN afirmó que se opondrá a los megaproyectos impulsados por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya

Sinembargo.MX

02/01/2019 | 10:27 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, fue cuestionado esta mañana por los medios de comunicación sobre las declaraciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ayer, en el marco del 25 aniversario de su levantamiento armado en Chiapas, declaró que no permitirá que avancen proyectos como el del Tren Maya. López Obrador reiteró que no entrará en confrontaciones y que su único enemigo es “la crisis de México”.

“Expreso mi respeto a sus planes, programas, a sus decisiones. Vivimos en un país libre, no hay represión, no hay censura. ¿Quién califica? El ciudadano. No vamos nosotros a enfrentarnos a ningún grupo, nosotros queremos la paz y reconciliación”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en su primera conferencia matutina de 2019.

López Obrador consideró que hay diferencias pero eso no significa que “se vaya a caer en una confrontación o en un pleito”.

También aseguró que el adversario a vencer y enfrentar todos los días “ese adversario ni si quiera, ahí sí yo creo ese enemigo de México es la crisis de México”.

“Ahí me estoy ocupando. Aunque quieran confrontarnos no va a haber respuesta. Amor y paz”, añadió.

La libertad de expresión es una realidad. Conferencia de prensa en vivo https://t.co/pn13MNNHsW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de enero de 2019

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió ayer que se opondrá a los megaproyectos impulsados por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya. Durante el festejo del 25 aniversario de su levantamiento llamó al mandatario mexicano “mañoso” y “tramposo” con los pueblos originarios.

Desde La Realidad, sede del Caracol “Madre de los caracoles del mar de nuestro sueños”, el subcomandante Moisés dijo que el EZLN no le teme al nuevo Gobierno.

“Vamos a pelear, no vamos a permitir su proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su guardia nacional, que le cambio de nombre al ejército y son los mismos”, dijo el subcomandante.

“El que está en el poder es un mañoso, un tramposo, nosotros como pueblos originarios no le creemos que pidió permiso para que le vaya bien a México, pidió permiso para destruir a los pueblos originarios”, dijo el subcomandante Moisés y consideró que el 1 de diciembre, durante su mensaje en el Zócalo tras su toma de protesta, López Obrador haya echado mano de los usos y costumbres de los pueblos originarios para simular.

“Vamos a defender lo que hemos construido. Estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo que somos nosotros los que estamos construyendo; mujeres y hombres no vamos a permitir a que venga a destruirnos”, añadió.

El comandante zapatista también habló de la creación de la Guardia Nacional y consideró que se trata sólo de un cambio de nombre pero que siguen siendo los mismos militares.

Y lanzó fuertes críticas a López Obrador al sostener que su Gobierno no tendrá incondicionales y todo el Congreso está lleno de ellos.

“Todos tenemos derecho a manifestarnos y somos respetuosos del derecho a disentir”, dijo. “No pasa nada. El cambio significó mucha responsabilidad ciudadana, implicó responsabilidad de todos”, agregó. . Y reiteró que está abierto al diálogo en todos los casos, y que todos tienen derecho a una audiencia.

“Espero que se entienda que si respondo es porque también tengo sentimientos. Soy como cualquier otra persona, no soy una barra de hielo. Tengo convicciones, tengo principios, soy amante de la libertad, no me gusta el sometimiento, el quedarme callado”, dijo AMLO este miércoles.

NO HAY PROBLEMA CON OPOSITORES

López Obrador fue cuestionado si tiene algún problema con el Comandante Galeano [antes Marcos] y quien es líder del EZLN. El Presidente recalcó que no tiene ninguna discrepancia con él, ni con dirigentes sociales, empresariales, ni con los que él antes llamaba “mafia del poder”.

“Yo no tengo conflictos con el subcomandante Marcos. Lo vi cuando estaba yo por entrar a dirigir el PRD, ya tiene algún tiempo, lo vi en San Cristóbal la última vez. Antes también lo vi en Guadalupe Tepeyac. Lo he visto dos veces, o tres”, detalló.

“Pero no tengo ningún problema con él, ni con ningún dirigente del zapatismo. No tengo yo diferencias con dirigentes sociales, de movimientos políticos. Bueno, ni con los que antes llamaba yo de alguna manera [“mafia del poder”], ya ni si quiera tengo problemas con nadie”, destacó.

AMLO dijo que ahora como Presidente su puesto le obliga llamar a la reconciliación, pero aseguró que eso “no significa silencio, quedarme callado”.

El Presidente reiteró: “No tengo diferencias con Marcos, no tengo diferencias con los dirigentes del sector empresarial. No tengo diferencias de pleito personal. Mucho menos de odio, con los conservadores”.

“Sí les digo sus cosas porque creen ellos que tienen el derecho nada más de estar cuestionando y que nadie les diga nada. Debe haber este debate, sano”, añadió.

SOBRE LOS AVANCES HACIA 2019

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana que piensa que este 2019 le irá muy bien al país.

“Yo pienso que nos va a ir muy bien este año, estoy optimista, porque, lo mencioné ayer, hay condiciones inmejorables para conseguir”, dijo en su conferencia de prensa esta mañana.

Destacó que su Gobierno busca “que haya empleos, que haya buenos salarios, que mejoren las condiciones de vida, es decir que se garantice el derecho a la educación, a la salud, y que se consiga la paz en el país”.

“Estamos trabajando con ese propósito y vamos bien”, destacó.

“Puedo asegurar que existe equilibrios macroeconómicos no tenemos ninguna señal de que caigamos en crisis financiera. Por el contrario, en el mes que llevamos y dos días se ha fortalecido nuestro moneda, la bolsa se mantiene estable, a pesar de que las bolsas en otros países han tenido dificultad”, agregó.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envío un mensaje con motivo del Año Nuevo a los mexicanos y dijo que está optimista y que la transformación de México va a dar frutos.

“Deseo a las mexicanas y a los mexicanos, lo mejor para este año. Yo tengo motivos para estar optimista, pienso que nos va a ir bien, vamos a llevar a cabo la transformación de México, ya inició la transformación del país”, dijo López Obrador en un mensaje en video desde su rancho en Palenque y grabado por su esposa, Beatriz Gutiérrez.

El mandatario aseguró que la transformación del país va a dar frutos y destacó que ya se están sentando las bases para ello.

“Llevamos un mes en el Gobierno y pienso que se han sentado las bases, falta todavía pero ya se avanzó”, consideró.