Responde López-Gatell a gobernadores: Entiendo las dificultades que enfrentan, mis respetos a todos

El Gobernador Javier Corral Jurado aclaró que no participó en la discusión ni conoció el texto con el que se pidió la renuncia de Hugo López-Gatell, quien expresó su respeto por los firmantes

Sinembargo.MX

01/08/2020 | 09:00 AM

MÉXICO._ Minutos después de que el Gobernador Javier Corral Jurado se deslindara de la carta en la que se pide su renuncia, Hugo López-Gatell contestó que entiende las dificultades que enfrentan los mandatarios y les expresó su respeto.

“Hoy un grupo de 10 de gobernadores, aparentemente 10 se habían pronunciado en referencia de que yo me debía sustraer del encargo que tengo porque les incomodan las decisiones que he tomado. Lo primero que tengo que decir es que no son 10, son nueve, porque el Gobernador Javier Corral se ha deslindado”, dijo el Subsecretario López-Gatell durante el reporte diario de casos Covid-19.

“Toda la humanidad está enfrentando una situación inusual. En 100 años no se había presentado un reto como éste. En este sentido, es natural, es parte del humano, que todos y todas… Estoy seguro que estos gobernadores tienen sentimientos que pueden causar frustración, angustia, preocupación, enojo ante la realidad porque las decisiones de ellos involucran el éxito o no éxito del manejo de la epidemia. Es natural que eso implique una carga y les expreso mi respeto”, agregó.

“Nuestro respeto. Podemos entender las dificultades que enfrentan. A veces puede resultar más fácil identificar en el otro el desfogue de sus inquietudes”, dijo López-Gatell.

La Alianza Federalista de gobernadores exigió la renuncia del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el manejo de la pandemia de Covid-19 en México.

Mediante un mensaje, los gobernadores de extracción opositora señalaron que el funcionario federal “no ha dejado de mentir y caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar”.

La carta estaba firmada por los mandatarios de Aguascalientes, Martín Orozco; Chihuahua, Javier Corral; Coahuila, Miguel Riquelme; Colima, José Ignacio Peralta; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Diego Sinuhe Rodríguez; Jalisco, Enrique Alfaro; Michoacán, Silvano Aureoles; Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.

El Gobierno de Chihuahua aclaró: “Con relación al comunicado emitido hoy por los integrantes de la Alianza Federalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de López-Gatell, el Gobernador Javier Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma”.

EL SEMÁFORO

Dieciséis entidades mexicanas estarán en Semáforo rojo y las otras dieciséis en color naranja a partir del próximo lunes 3 de agosto, informó la tarde del viernes la Secretaría de Salud federal.

Las entidades que tendrán Semáforo naranja son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.

Las entidades que estarán en Semáforo rojo son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luís Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En el día 61 de la nueva normalidad, México se convirtió en el tercer país con más muertes por la Covid-19 en el mundo, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal y Universidad Johns Hopkins.

Hasta la tarde del viernes 31 de julio, Reino Unido ha reportado 46 mil 204 defunciones por la enfermedad que se habría originado en Wuhan, China, mientras que México ha alcanzado las 46 mil 688 muertes.

México está abajo de otros dos países americanos: Estados Unidos, que ha reportado hasta hoy 153 mil 268 muertes por Covid-19, y Brasil, que ha registrado 92 mil 475 defunciones.

Al 31 de julio de 2020, en México hay 424 mil 637 casos confirmados y 90 mil 022 sospechosos de Covid-19. Se han registrado 469 mil 629 negativos, 46 mil 688 defunciones confirmadas y 278 mil 618 personas recuperadas.

A nivel nacional, 54 por ciento de camas de hospitalización general están disponibles y 46 por ciento ocupadas. En camas con ventiladores, 62 por ciento están disponibles y 38 por ciento ocupadas.