Restaurantes de CuliacÃ¡n esperarÃ¡n al 7 de junio para abrir sus puertas

Restaurantes de Culiacán esperarán al 7 de junio para abrir sus puertas

Miguel Taniyama Ceballos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados señaló que muchos establecimientos no cuentan con las medidas necesarias para reabrir sus negocios aún

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán no abrirán sus puertas mañana, así lo expresó su presidente, Miguel Taniyama Ceballos.

El líder del sector restaurantero en la capital del Estado destacó que ellos no abrirán hasta el 7 de junio, y subrayó que quienes sí decidan abrir sus establecimientos mañana, puede haber consecuencias, ya que aún no ve que los negocios estén preparados para levantar sus cortinas.

“La instrucción es que nosotros no vamos a abrir ningún negocio, esa es la instrucción, no sé si algunos vayan a abrir, los que no son de cámara, eso sí no sé cómo va a estar el rollo, pero nosotros, la cámara, estamos trabajando sobre los protocolos y hasta que no nos den luz verde vamos a abrir”, subrayó.

“Nosotros tenemos pactado que el día 7 de junio vamos a abrir, fue lo que acordamos nosotros con la Secretaría de Turismo hace más o menos diez días, ya con todos los protocolos, el manual, los videos y la evaluación de lo que tienen que hacer para el día 7 de junio”, recalcó.

--¿Crees que si algunos negocios se apresuran a abrir mañana podrían verse una oleada de contagios porque no estén preparados?

“Es correcto, la verdad muchos de los que van a abrir todavía no están ni en la capacitación de la apertura, y van a abrir, primero es lo primero, no queremos que después vengan y nos multen y nos esté chingando el Gobierno”, sentenció.

El empresario destacó que en estos días han estado en coordinación con las autoridades sanitarias y de salud revisando los protocolos para la apertura de sus negocios de nuevo, y sostuvo que no será hasta el 7 de junio, cuando los agremiados a su cámara ya podrán abrir bajo esos lineamientos.

“En lo que corresponde a nosotros, ya tenemos el manual de contingencia, ya lo tenemos trabajado el manual de reapertura, tenemos unos videos que es lo que estamos compartiendo a todo el sector, los casi 400 restaurantes de la ciudad que están en cámara ya los están tomando, y la idea es que para el día 7 de junio ya estemos listos con todos los protocolos”, manifestó.